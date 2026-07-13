Ξένα δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως ο Χρήστος Τζόλης απέρριψε μία πρόταση άλλης ομάδας του εξωτερικού, καθώς επιθυμεί να ενταχθεί στην Άρσεναλ.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του φετινού καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, καθώς πολλές ομάδες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την αποκτήση του, με τον ίδιο πάντως να θέλει να μετακομίσει στο Λονδίνο για λογαριασμό της Άρσεναλ.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun», ο Έλληνας διεθνής είναι θετικά προσκείμενος στο να επιστρέψει και πάλι στην Premier League για χάρη των «Κανονιέρηδων», αυτή τη φορά όμως όχι ως ένας φέρελπις νέος, αλλά ως ένας ταλαντούχος επιθετικός εγνωσμένης αξίας.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας βρίσκονται πολύ κοντά στη μεταγραφή του 24χρόνου εξτρέμ και είναι διατεθιμένοι να προσφέρουν στην Κλαμπ Μπριζ πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για να «σφραγίσουν» και επίσημα τη συμφωνία.

Παράλληλα, ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτισιο Ρομάνο, στη διαδικτυακή του εκπομπή στο YouTube αποκάλυψε πως ο παίκτης έβαλε στον «πάγο» την πρόταση μίας άλλης ομάδας του εξωτερικού, καθώς περιμένει να δει πως θα εξελιχθεί η κατάσταση με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, μιας και η Άρσεναλ παραμένει ο μεγάλος του στόχος.

Latest Update from Fabrizio Romano regarding Christos Tzolis. pic.twitter.com/aJ1M54ddQ8 July 12, 2026

Από την πλευρά τους, οι Λονδρέζοι δεν θα προχωρήσουν στην οριστικοποίηση του deal με τον Έλληνα επιθετικό, προτού διευθετήσουν την αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη Μπεσίκτας. Οι άνθρωποι του τουρκικού συλλόγου έχουν καταθέσει μία πρόταση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ συν δύο ακόμη σε μπόνους για να κάνουν δικό τους τον Βέλγο διεθνή και μόνο όταν τελειώσει και επίσημα η υπόθεση αυτή, η Άρσεναλ θα κινηθεί για την απόκτηση του Τζόλη.