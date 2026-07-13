Τζόλης: Απέρριψε πρόταση από άλλη ομάδα για χάρη της Άρσεναλ, σύμφωνα με τον Ρομάνο
Ο Χρήστος Τζόλης είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του φετινού καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, καθώς πολλές ομάδες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την αποκτήση του, με τον ίδιο πάντως να θέλει να μετακομίσει στο Λονδίνο για λογαριασμό της Άρσεναλ.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun», ο Έλληνας διεθνής είναι θετικά προσκείμενος στο να επιστρέψει και πάλι στην Premier League για χάρη των «Κανονιέρηδων», αυτή τη φορά όμως όχι ως ένας φέρελπις νέος, αλλά ως ένας ταλαντούχος επιθετικός εγνωσμένης αξίας.
Δείτε ΕπίσηςΤζόλης - Άρσεναλ: Πολύ κοντά στους «κανονιέρηδες» ο Έλληνας άσος σύμφωνα με ρεπόρτερ του Athletic
Οι πρωταθλητές Αγγλίας βρίσκονται πολύ κοντά στη μεταγραφή του 24χρόνου εξτρέμ και είναι διατεθιμένοι να προσφέρουν στην Κλαμπ Μπριζ πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για να «σφραγίσουν» και επίσημα τη συμφωνία.
Παράλληλα, ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτισιο Ρομάνο, στη διαδικτυακή του εκπομπή στο YouTube αποκάλυψε πως ο παίκτης έβαλε στον «πάγο» την πρόταση μίας άλλης ομάδας του εξωτερικού, καθώς περιμένει να δει πως θα εξελιχθεί η κατάσταση με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, μιας και η Άρσεναλ παραμένει ο μεγάλος του στόχος.
Latest Update from Fabrizio Romano regarding Christos Tzolis. pic.twitter.com/aJ1M54ddQ8— Rex (@AFCRex_) July 12, 2026
Από την πλευρά τους, οι Λονδρέζοι δεν θα προχωρήσουν στην οριστικοποίηση του deal με τον Έλληνα επιθετικό, προτού διευθετήσουν την αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη Μπεσίκτας. Οι άνθρωποι του τουρκικού συλλόγου έχουν καταθέσει μία πρόταση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ συν δύο ακόμη σε μπόνους για να κάνουν δικό τους τον Βέλγο διεθνή και μόνο όταν τελειώσει και επίσημα η υπόθεση αυτή, η Άρσεναλ θα κινηθεί για την απόκτηση του Τζόλη.
🚨🔴⚪️ Arsenal are waiting for Leandro Trossard’s final green light to Besiktas to bring in new winger.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026
Christos Tzolis wants the move and put another proposal on hold to wait for #AFC.
Morgan Rogers remains top target in a separate move.
🎥➕ https://t.co/APf2Gtxhib pic.twitter.com/DgOFyFWZLO
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.