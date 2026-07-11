Γκολ-ποίημα του Τζόλη κόντρα στη Φέγενορντ υπό το βλέμμα της Άρσεναλ!
Η Κλαμπ Μπριζ ξεκίνησε σήμερα (11/07) τις πρώτες της φιλικές υποχρεώσεις για τη σεζόν 2026-2027, με έναν αγώνα κόντρα στη Φέγενορντ. Ο δικός μας Χρήστος Τζόλης δεν ξεκίνησε βασικός στον αγώνα των πρωταθλητών Βελγίου, αλλά πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος και δεν άργησε να αφήσει το... στίγμα του.
Αναλυτικότερα, ο Έλληνας διεθνής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και μέσα σε 7 λεπτά άνοιξε το σκορ του αγώνα, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο τέρμα της σεζόν για τους Βέλγους.
Ο νεαρός εξτρέμ με μία πολύ όμορφη ενέργεια, συνέκλινε προς τα δεξιά, σούταρε με το καλό του πόδι και έστειλε την μπάλα στη πάνω δεξία γωνία της εστίας των Ολλανδών, ενθουσιάζοντας όλους τους παρευρισκόμενους.
Wat een goal van Christos Tzolis tegen Feyenoord...#feyclu #clubbrugge pic.twitter.com/lGpNsPOjLQ— Michel Berix (@MichelFCBerix) July 11, 2026
Όλα αυτά ενώ η μεταγραφή του στην Άρσεναλ είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από την επίσημη αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται μία «ανάσα» από τη Μπεσίκτας.
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