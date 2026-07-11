Γκολ-ποίημα του Τζόλη κόντρα στη Φέγενορντ υπό το βλέμμα της Άρσεναλ!

Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε ένα γκολ ποίημα στη φιλική αναμέτρηση της Κλαμπ Μπριζ με τη Φέγενορντ, τη στιγμή που η μεταγραφή του στην Άρσεναλ βρίσκεται στα τελικά της στάδια.

Η Κλαμπ Μπριζ ξεκίνησε σήμερα (11/07) τις πρώτες της φιλικές υποχρεώσεις για τη σεζόν 2026-2027, με έναν αγώνα κόντρα στη Φέγενορντ. Ο δικός μας Χρήστος Τζόλης δεν ξεκίνησε βασικός στον αγώνα των πρωταθλητών Βελγίου, αλλά πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος και δεν άργησε να αφήσει το... στίγμα του.

Αναλυτικότερα, ο Έλληνας διεθνής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και μέσα σε 7 λεπτά άνοιξε το σκορ του αγώνα, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο τέρμα της σεζόν για τους Βέλγους.

Ο νεαρός εξτρέμ με μία πολύ όμορφη ενέργεια, συνέκλινε προς τα δεξιά, σούταρε με το καλό του πόδι και έστειλε την μπάλα στη πάνω δεξία γωνία της εστίας των Ολλανδών, ενθουσιάζοντας όλους τους παρευρισκόμενους.

Όλα αυτά ενώ η μεταγραφή του στην Άρσεναλ είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από την επίσημη αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται μία «ανάσα» από τη Μπεσίκτας.