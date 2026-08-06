Βινίσιους: Ανατροπή στην υπόθεσή του και μένει στη Ρεάλ ο Βραζιλιάνος
Τέλος στα σενάρια αποχώρησης του Βινίσιους, καθώς ο Βραζιλιάνος σταρ παραμένει κάτοικος Μαδρίτης! Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Άρσεναλ, που έφτασε μια ανάσα από την απόκτησή του, η Ρεάλ κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» του παίκτη για ένα νέο τετραετές συμβόλαιο.
Οι διαπραγματεύσεις πέρασαν από... σαράντα κύματα, με τις δύο πλευρές να διατηρούν αρχικά μεγάλη απόσταση στο οικονομικό. Ωστόσο, προηγήθηκε χθες (5/8) μια συνάντηση στο «Βαλδεμπέμπας» και τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή.
Η Βασίλισσα ανέβασε την προσφορά της κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πλευρά του ποδοσφαιριστή υποχώρησε στο θέμα των bonus της υπογραφής, το οποίο ο Φλορεντίνο Πέρεθ αρνήθηκε κατηγορηματικά να καλύψει. Αυτό, ώστε να μη διαταραχθεί η μισθολογική ισορροπία του συλλόγου και υπάρξει αναστάτωση από τώρα στα αποδυτήρια.
Σημαντικό ρόλο στην θετική έκβαση της υπόθεσης του Βινίσιους έπαιξε και η πίεση του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος ήθελε οπωσδήποτε τον Βραζιλιάνο στην ομάδα ως ηγέτη του νέου του πρότζεκτ. Έτσι, η Ρεάλ εξασφαλίζει την παραμονή ενός εκ των κορυφαίων παικτών της, ο οποιος αναμένεται να υπογράψει μακρόπνοο συμβόλαιο.
🚨⚪️ Real Madrid are closing in on new deal for Vinicius Jr after positive talks yesterday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026
The verbal agreement is now at final stages; final details being discussed then green light to proceed with new long term contract.
José Mourinho, also pushing for Vini to stay. pic.twitter.com/ajOyhUjW5Y
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