Δημοσιογράφος του Athletic αναφέρει πως η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ είναι προ των πυλών. Πόσο θα κοστίσει.

Πολύ κοντά σε μια ιστορική μεταγραφή βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, καθώς το έντονο «φλερτ» της Άρσεναλ για το πρόσωπό του φαίνεται πως δεν παραμένει μονάχα στο... μιλητό.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Athletic, ο Έλληνας άσος αποτελεί επιλογή των πρωταθλητών Αγγλίας για την αντικατάσταση του Λεάντρο Τροσάρ (που κλείνει στην Μπεσίκτας) και το deal είναι πιο κοντά από ποτέ, με τους Gunners να είναι έτοιμοι να βγάλουν από τα ταμεία τους περί τα 40 εκατ. ευρώ με... προορισμό την Κλαμπ Μπριζ.

Θυμίζουμε πως στα μέσα Ιουνίου, άνθρωποι της Άρσεναλ βρέθηκαν στη Στοκχόλμη για να παρακολουθήσουν από κοντά τον 24χρονο εξτρέμ και φαίνεται πως πείστηκαν από τις ικανότητές του, δίνοντας το «ΟΚ» στο ανάλογο τιμ. Πλέον, το ζήτημα προχωράει με γοργούς ρυθμούς και όλα δείχνουν ότι απομένει η τελική έγκριση από τον Μικέλ Αρτέτα.

«Πιστεύω ότι ο Τζόλης, ο Έλληνας διεθνής, θα είναι πιθανότατα αυτός που θα έρθει από την Κλαμπ Μπριζ...

Νομίζω ότι αυτή θα είναι η μεταγραφή που θα πραγματοποιηθεί. Πιθανότατα με κόστος γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ, για έναν παίκτη που είναι 6-7 χρόνια νεότερος από τον Τροσάρ», αναφέρει ο James McNickolas, γνωστός και ως gunnerblog που εργάζεται στο Athletic.