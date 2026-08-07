Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ από κόρνερ στο φιλικό της Άρσεναλ με την Μπέτις (1-3) και ο Μικέλ Αρτέτα έχει... ερωτευθεί τον Έλληνα άσο.

Ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι, ακόμη μια συμβολή στο σκοράρισμα για τον Χρήστο Τζόλη, που μετά την ασίστ απέναντι στην ΜΚ Ντονς και την γκολάρα κόντρα στην Τζιρόνα, είχε ξανά ασίστ απέναντι στην Μπέτις, στην ήττα της Άρσεναλ (1-3).

Ο Έλληνας άσος ξεκίνησε βασικός στην εν λόγω αναμέτρηση και έγινε αλλαγή στο δεύτερο μέρος (από τον Μαρτινέλι), όμως κατάφερε με δική του εκτέλεση κόρνερ να... σερβίρει έτοιμο γκολ στον Ινκαπιέ στο 32', για το προσωρινό 1-2.

Η εκτέλεση του 24χρονου winger ήταν πραγματικά εκπληκτική, με πολλά φάλτσα και δύσκολη για έλεγχο από τον κίπερ Αλβαρο Βαγιές, που... την έχασε και μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα του. Έτσι, οι πρωταθλητές Αγγλίας βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα για άλλη μια φορά με τον αγαπημένο τους τρόπο, τη συγκεκριμένη στημένη φάση, που αποτέλεσε βασικό όπλο τους στο δρόμο για την κατάκτηση της Premier League.