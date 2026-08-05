Η Μπέτις ήταν καλύτερη και νίκησε την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη με 3-1, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Η Μπέτις έριξε «φιλική τριάρα» στην Άρσεναλ του Τζόλη! Η ομάδα της Ανδαλουσίας νίκησε με 3-1 στην Ιρλανδία και πήρε μια νίκη γοήτρου απέναντι στους Πρωταθλητές Αγγλίας.

Στο Aviva Stadium οι Ισπανοί εμφανίστηκαν καλύτεροι, πιο έτοιμοι και έκαμψαν την αντίσταση της ομάδας του Αρτέτα σε ένα δυνατό φιλικό τεστ για τους δύο συλλόγους, που μετράνε αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ρικέλμε (9') και ο Ντέοσα (26') έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του Πελεγκρίνι, ύστερα από διαδοχικές ασίστ του Φορνάλς. Στο 32ο λεπτό, ο «δικός» μας Χρήστος Τζόλης εκτέλεσε κόρνερ και ο Ινκαπιέ μείωσε σε 2-1. Ο Έλληνας διεθνής έδωσε για ακόμη μια φορά ασίστ και στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε από τον Μαρτινέλι.

Λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 43ο λεπτό, ο Ντέοσα -αυτή τη φορά- έδωσε την ασίστ και ο Φορνάλς βρήκε δίχτυα για το 3-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, Αρτέτα και Πελεγκρίνι δοκίμασαν πολλές τακτικές και πρόσωπα αλλά το σκορ δε διαφοροποιήθηκε.