Ο Ματς Σελς θα μείνει για ακόμα δύο χρόνια στο «Σίτι Γκράουντ», καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης στο συμβόλαιο του Ματς Σελς, «δένοντας» τον 34χρονο τερματοφύλακά της μέχρι το 2028.

Στο μεταξύ είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Βέλγο γκολκίπερ και η Κλαμπ Μπριζ, με τη Φόρεστ να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι προς παραχώρηση.

Ο Σελς, που μετρά ήδη 96 εμφανίσεις με τους Reds από τότε που αποκτήθηκε από τη Στρασμπούρ για περίπου 6 εκατ.ευρώ το 2024, πρόκειται να διατηρήσει τη θέση του βασικού κίπερ και τη νέα σεζόν.

Η παραμονή του κρίθηκε επιβεβλημένη για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς οι Στέφαν Ορτέγκα και Άνγκους Γκαν αποχώρησαν ως ελεύθεροι, ενώ ο Τζον Βίκτορ είχε υποστεί έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και δεν είναι ακόμα στο 100%.

Στο μεταξύ, ο σύλλογος ολοκληρώνει και τη συμφωνία με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, που είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της Φόρεστ, αποτελώντας τον πέμπτο προπονητή του συλλόγου σε διάστημα σχεδόν ενός έτους!