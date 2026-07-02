Ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα είναι ο διάδοχος του Βίτορ Περέιρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά την απόλυση του Πορτογάλου κόουτς.

Ο Βίτορ Περέιρα επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ έχει ολοκληρωθεί, με την ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη να επιλέιγει τον Όλιβερ Γκλάσνερ ως διάδοχο του Πορτογάλου.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο αναμορφωτής της Κρίσταλ Πάλας θα υπογράψει με τους Λονδρέζους συμβόλαιο τριετούς διαρκείας, ενώ παράλληλα θα έχει κομβικό ρόλο και στον μεταγραφικό σχεδιασμό του συλλόγου για τη νέα σεζόν.

Ο 51χρονος κόουτς είχε αρκετές προτάσεις το περασμένο διάστημα, ενώ το όνομά του βρέθηκε και στη λίστα των Μίλαν και Φέγενορντ, απορρίπτοντας και τις δύο αυτές επιλογές.

Όσο το όνομά του ακουγόταν για τους Reds, η αντίδραση των φιλάθλων για τον Γκλάσνερ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή λόγω της γνωστής υπόθεσης του υποβιβασμού της Πάλας στο Conference League από το Europa λόγω Τζον Τέξτορ.