Παρελθόν και με τη βούλα αποτελεί από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος αποχώρησε μετά από τέσσερις μήνες στο σύλλογο.

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Πορτογάλος προπονητής μπορεί να κατάφερε να διατηρήσει τον αγγλικό σύλλογο στην Premier League και να ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή του, όμως τελικά δεν θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στην τεχνική ηγεσία.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είχε αποκαλύψει πως η Φόρεστ αποφάσισε να μην συνεχίσει τη συνεργασία τους με απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη και λίγο αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση.

Μέσα από την ενημέρωση που εξέδωσαν, οι Reds έκαναν γνωστό που οι δυο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους κι ευχαρίστησαν τον Πορτογάλο τεχνικό για τη συνδρομή του πίσω από την επιχείρηση... διάσωσης της περσινής σεζόν.

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοινώνει ότι ο Βίτορ Περέιρα αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της πρώτης ομάδας, μετά την απόφαση του συλλόγου να ενεργοποιήσει τη ρήτρα κοινής λύσης της συνεργασίας που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του.

Μαζί του αποχώρησαν και οι συνεργάτες του στο προπονητικό επιτελείο: Φιλίπε Αλμέιδα, Λουίς Μιγκέλ, Μπρούνο Μόουρα, Μάρκο Κνοοπ και Πέδρο Λόπες.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας προς τον Βίτορ και την ομάδα του για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο.

Εκπροσώπησαν τη Νότιγχαμ Φόρεστ με εξαιρετική αφοσίωση, συμβάλλοντας στην παραμονή της ομάδας στην Premier League, οδηγώντας την στα ημιτελικά του UEFA Europa League και θέτοντας τα θεμέλια πάνω στα οποία θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον του συλλόγου.

Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τη σημαντική προσφορά τους, καθώς και για τις σχέσεις που ανέπτυξαν με τους ποδοσφαιριστές, το προσωπικό και τους φιλάθλους μας.

Τους ευχαριστούμε όλους για την προσφορά τους και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο στάδιο της καριέρας τους».