Σανγκαρέ: Ανανέωσε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ έως το 2029
Στο Νότιγχαμ μέχρι το 2029 θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ιμπραχίμ Σανγκαρέ! Η Φόρεστ γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας με τον Ιβοριανό παίκτη μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Χ.
Ο αμυντικός από την Ακτή Ελεφαντοστού υπέγραψε στον αγγλικό σύλλογο το 2023, έπειτα από τέσσερα σεζόν στην PSV, έναντι 35 εκατ. ευρώ. Αποτελεί έναν από τους πιο νευραλγικούς παίκτες των Tricky Trees και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε δύο γκολ και τρεις ασίστ σε σύνολο 43 αναμετρήσεων.
Στο πρόσφατο Μουντιάλ φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο. Η πατρίδα του αποκλείστηκε στη φάση των «32» στο φινάλε, με σκορ 2-1 και... δήμιο τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο ίδιος δήλωσε πως πλέον νιώθει σαν οικογένειά του τη Φόρεστ.
Ibrahim Sangaré has signed a new contract at Nottingham Forest! ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) July 28, 2026
“It’s become like a family to me.” ❤️— Nottingham Forest (@NFFC) July 28, 2026
Ibra on signing his new contract. 🤩
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