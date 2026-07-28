Στο City Ground και με τη... βούλα θα παραμείνει ο Ιμπραχίμ Σανγκαρέ έως το 2029, καθώς η Νότιγχαμ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας τους.

Στο Νότιγχαμ μέχρι το 2029 θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ιμπραχίμ Σανγκαρέ! Η Φόρεστ γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας με τον Ιβοριανό παίκτη μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Χ.

Ο αμυντικός από την Ακτή Ελεφαντοστού υπέγραψε στον αγγλικό σύλλογο το 2023, έπειτα από τέσσερα σεζόν στην PSV, έναντι 35 εκατ. ευρώ. Αποτελεί έναν από τους πιο νευραλγικούς παίκτες των Tricky Trees και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε δύο γκολ και τρεις ασίστ σε σύνολο 43 αναμετρήσεων.

Στο πρόσφατο Μουντιάλ φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο. Η πατρίδα του αποκλείστηκε στη φάση των «32» στο φινάλε, με σκορ 2-1 και... δήμιο τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο ίδιος δήλωσε πως πλέον νιώθει σαν οικογένειά του τη Φόρεστ.

Ibrahim Sangaré has signed a new contract at Nottingham Forest! ✍️ July 28, 2026