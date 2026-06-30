Νότιγχαμ Φόρεστ: Σε συζητήσεις με τον Νέκο Γουίλιαμς για την επέκταση του συμβολαίου

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Νέκο Γουίλιαμς, σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Νότιγχαμ Φόρεστ και Νέκο Γουίλαμς, βρίσκονται πολύ κοντά σε μία πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο παίκτης είχε προτάσεις και από άλλες ομάδες της Premier League, όμως έδωσε προτεραιότητα στη Φόρεστ, με την οποία είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και, όπως όλα δείχνουν, θα ανανεώσει.

Ο Ουαλός ακραίος αμυντικός μετακόμισε στο Νότιγχαμ από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2022 και σε τέσσερις σεζόν με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψε 129 επίσημες εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα 4 γκολ και 9 ασίστ.