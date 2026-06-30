Νότιγχαμ Φόρεστ: Σε συζητήσεις με τον Νέκο Γουίλιαμς για την επέκταση του συμβολαίου
Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Νότιγχαμ Φόρεστ και Νέκο Γουίλαμς, βρίσκονται πολύ κοντά σε μία πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο παίκτης είχε προτάσεις και από άλλες ομάδες της Premier League, όμως έδωσε προτεραιότητα στη Φόρεστ, με την οποία είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και, όπως όλα δείχνουν, θα ανανεώσει.
Ο Ουαλός ακραίος αμυντικός μετακόμισε στο Νότιγχαμ από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2022 και σε τέσσερις σεζόν με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψε 129 επίσημες εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα 4 γκολ και 9 ασίστ.
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🚨🌳 Nottingham Forest in advanced talks to extend Neco Williams contract on a long term deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026
Fighting off other Premier League interest as new agreement is close. pic.twitter.com/b8TLLBtgU1
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