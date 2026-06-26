Μάντσεστερ Σίτι: Έκλεισε τον Άντερσον από τη Φόρεστ με ποσό ρεκόρ στην Αγγλία!
Τα γαλάζια της Μάντσεστερ Σίτι προβάρει ο Έλιοτ Άντερσον. Μετά από σκληρά παζάρια της Νότιγχαμ Φόρεστ και ηχηρό «όχι» σε πρόταση ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ, οι δυο ομάδες τελικά κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία.
Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Citizens έδωσαν τα χέρια με τη Νότιγχαμ για 150 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της Premier League!
Συγκεκριμένα ξεπερνάει ελάχιστα τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ, με τον Άντερσον πλέον να παίρνει τον τίτλο της πιο ακριβής μετακίνησης στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μόνο τα τυπικά άλλωστε απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τον Άγγλο χαφ να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.
Θυμίζουμε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ τον είχε αποκτήσει πίσω στο 2012 από τη Νιούκαστλ για το ποσό των 41 εκατομμυρίων ευρώ και δυο χρόνια αργότερα ετοιμάζεται να τον πουλήσει για τα τριπλάσια στη Μάντσεστερ Σίτι!
Τη φετινή περίοδο ο 23χρονος μέσος κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές με την κόκκινη φανέλα, με απολογισμό τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ.
🚨🔵 BREAKING: Elliot Anderson to Manchester City, here we go! Deal in place between the clubs, fee up to £130m.#MCFC sources confirm agreement now done after talks at final stages as reported last week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
Anderson asked Forest today to go and leave the club. Medical in the US. pic.twitter.com/9lWGxWyS3w
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