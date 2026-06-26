Ασύλληπτο: Οι επτά ακριβότερες πωλήσεις της Φόρεστ έχουν γίνει μέσα σε τρία χρόνια - Τα έσοδα της τα τελευταία καλοκαίρια

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται να... διαλύσει το ρεκόρ πωλήσεων με τον Έλιοτ Άντερσον και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα αδιανόητα έσοδα της ομάδας τα τελευταία τρία χρόνια.

Η αναβάθμιση της Νότιγχαμ Φόρεστ υπό την προεδρία του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι αδιανόητη. Εκτός από την επιστροφή της ομάδας στην Premier League και την ιστορική πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Europa League, ο αγγλικός σύλλογος έχει εξελιχθεί σε ένα selling club.

Τα τελευταία τρία χρόνια, τα έσοδα του αγγλικού συλλόγου ζαλίζουν μέσα από τις πωλήσεις που έχει κάνει καθώς τα επτά μεγαλύτερα deals έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, με το ρεκόρ να έχει ήδη σπάσει δύο φορές και πάει και για τρίτη.

Η υπόθεση του Έλιοτ Άντερσον είναι σε άλλο level καθώς αναμένεται να κοστίσει περίπου 140 εκατ. ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία και μάλιστα με διπλάσια χρήματα από τον δεύτερο.

Μόλις ένα καλοκαίρι πριν, ο Άντονι Ελάνγκα γινόταν το μεγαλύτερο sell της αγγλικής ομάδας με το ποσό των 61,4 εκατ. ευρώ για να μετακινηθεί στη Νιούκαστλ, σπάζοντας το ρεκόρ του Μπρέναν Τζόνσον από το καλοκαίρι του 2023 όταν με 55 εκατ. ευρώ μετακόμισε στην Τότεναμ.

Από εκεί και πέρα, ο Μούσα Νιακιτέ φιγουράρει στην 3η θέση με τα 31,9 εκατ. ευρώ της Λιόν το καλοκαίρι του 2023 ενώ την ίδια περίοδο, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πήγε στη Νιούκαστλ αντί 23,6 εκατ. ευρώ, όπως και ο Ορέλ Μανγκαλά που ακολούθησε τον Νιακιτέ στη Γαλλία για 23,4 εκατ. ευρώ.

Η λίστα ολοκληρώθηκε με τον Ντανίλο το περασμένο καλοκαίρι, όπου η Μποταφόγκο δαπάνησε 23 εκατ. ευρώ για να φέρει πίσω στη Βραζιλία, τον διεθνή χαφ. Φυσικά αυτές είναι μόνο οι μεγάλες πωλήσεις της Νότιγχαμ, καθώς και άλλα deals που έχουν γεμίσει για τα καλά τα ταμεία της ομάδας.

Συγκεκριμένα, το περασμένο καλοκαίρι, το κλαμπ έλαβε 130,4 εκατ. ευρώ από πωλήσεις, το καλοκαίρι του 2024 εισέπραξε 86,7 εκατ. ευρώ και το καλοκαίρι του 2023, το ποσό των 82,8 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για 300 εκατ. ευρώ σε μόλις τρία χρόνια από αποχωρήσεις παικτών, ενώ φέτος, ήδη από τον Ιούνιο, θα λάβει 140 εκατ. ευρώ από τον Άντερσον.

Αναλυτικά η λίστα των τοπ πωλήσεων τα τελευταία τρία χρόνια:

1. Έλιοτ Άντερσον -> Μάντσεστερ Σίτι για 140 εκατ. ευρώ (δεν έχει γίνει επίσημο)

2. Άντονι Ελάνγκα -> Νιούκαστλ για 61,4 εκατ. ευρώ

3. Μπρέναν Τζόνσον -> Τότεναμ για 55 εκατ. ευρώ

4. Μούσα Νιακιτέ -> Λιόν για 31,9 εκατ. ευρώ

5. Οδυσσέας Βλαχοδήμος -> Νιούκαστλ για 23,6 εκατ. ευρώ

6. Όρελ Μανγκαλά -> Λιόν για 23,4 εκατ. ευρώ

7. Ντανίλο -> Μποταφόγκο για 23 εκατ. ευρώ

