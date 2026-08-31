Στη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντανιέλ Μουνιόθ, που αποκτήθηκε έως το 2029.

Ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι και επίσημα από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) ο Ντανιέλ Μουνιόθ, που άφησε την Κρίσταλ Πάλας έπειτα από δυο σεζόν.

Ο Κολομβιανός δεξιός μπακ αποκτήθηκε από τους Λονδρέζους έναντι ενός ποσού της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ (μαζί με ορισμένα μπόνους) και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών, έως το 2029, με οψιόν ενός ακόμη.

Με τη φανέλα της Πάλας ο 30χρονος κατέγραψε 109 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 11 γκολ και 16 ασίστ, ενώ πανηγύρισε 3 τίτλους. Το Conference League (2026), το FA Cup (2025) και το Community Shield (2025).