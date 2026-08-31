Νότιγχαμ Φόρεστ: Ανακοίνωσε τον δεξιό μπακ Μουνιόθ από την Κρίσταλ Πάλας
Ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι και επίσημα από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) ο Ντανιέλ Μουνιόθ, που άφησε την Κρίσταλ Πάλας έπειτα από δυο σεζόν.
Ο Κολομβιανός δεξιός μπακ αποκτήθηκε από τους Λονδρέζους έναντι ενός ποσού της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ (μαζί με ορισμένα μπόνους) και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών, έως το 2029, με οψιόν ενός ακόμη.
Με τη φανέλα της Πάλας ο 30χρονος κατέγραψε 109 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 11 γκολ και 16 ασίστ, ενώ πανηγύρισε 3 τίτλους. Το Conference League (2026), το FA Cup (2025) και το Community Shield (2025).
Welcome to Nottingham Forest, Daniel Muñoz. ✍️ pic.twitter.com/jvbcPsdMxU— Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026
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