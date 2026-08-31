Στην Κολομβία υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στη Ρασίνγκ και θα παραχωρηθεί δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στον Ολυμπιακό.

Στην τελική ευθεία είναι η μετακίνηση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ, όπως είχε αναφέρει σχετικά και ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κολομβίας «Semana» ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ που προβλεπόταν στο συμβόλαιο του 23χρονου χαφ με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ και πλέον απομένουν τα διαδικαστικά.

Οι νεοφώτιστοι στη La Liga θα βάλουν στα ταμεία τους το μισό ποσό και τα υπόλοιπα θα πάνε στη Λεβερκούζεν, η οποία είχε διατηρήσει το 50% των δικαιωμάτων του. Ο Κολομβιανός θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Φόρεστ έως το 2030 και θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στους Πειραιώτες.

Ο Πουέρτας προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Ρασίνγκ Σαταντέρ, με την οποία μέτρησε 33 εμφανίσεις με 3 γκολ και 1 ασίστ, ενώ πανηγύρισε την άνοδο στη La Liga.