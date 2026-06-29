Η Τσέλσι προχώρησε σε μια άκρως αποκαλυπτική ανακοίνωση για το παρασκήνιο της αποχώρησης του Έντσο Μαρέσκα, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία του με τη Μάντσεστερ Σίτι είχε ουσιαστικά δρομολογηθεί ήδη από τον Δεκέμβριο...

Μία πρωτοφανής ανακοίνωση εξέδωσε η Τσέλσι, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το παρασκήνιο πίσω από την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα και τη μετακίνησή του στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι Λονδρέζοι υποστηρίζουν ότι ο Ιταλός τεχνικός είχε γνωστοποιήσει ήδη από το φθινόπωρο την πρόθεσή του να διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ενώ τονίζουν πως η παραίτησή του στα τέλη Δεκεμβρίου αιφνιδίασε τον σύλλογο και οδήγησε σε εμπιστευτικό διακανονισμό τόσο με τη Σίτι όσο και με τον ίδιο. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «ήρθε η ώρα να εξηγήσουμε στους φιλάθλους μας τι πραγματικά συνέβη». Αναλυτικά η ανακοίνωση των Μπλε:



«Η Τσέλσι αναγνωρίζει ότι η αγωνιστική περίοδος 2025/26 υπήρξε βαθιά απογοητευτική τόσο για τον Σύλλογο όσο και για τους φιλάθλους του. Καθοριστικό παράγοντα αποτέλεσε η αναστάτωση που προκλήθηκε από την αναγκαστική αλλαγή στην τεχνική ηγεσία κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, θεωρούμε επιβεβλημένο να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας για τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποχώρηση του πρώην προπονητή μας από τον Σύλλογο την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το περασμένο φθινόπωρο, ο πρώην προπονητής μας ενημέρωσε τη διοίκηση ότι υπήρχε το ενδεχόμενο να του παρουσιαστεί η ευκαιρία να διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρδιόλα με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Έγινε σαφές ότι αποτελούσε διακαή προσωπική του επιθυμία να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση και ότι ήταν απολύτως προσηλωμένος στην επιδίωξη αυτής της προοπτικής, παρά το γεγονός ότι δεσμευόταν από πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο δεν είχε το δικαίωμα να λύσει μονομερώς.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο προπονητής μας υπέβαλε αιφνιδίως και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση την παραίτησή του. Είναι αυτονόητο ότι η στάση του μας απογοήτευσε βαθύτατα, καθώς διαπιστώσαμε ότι η σκέψη, η προσοχή και η αφοσίωσή του είχαν πλέον στραφεί σε άλλον σύλλογο και σε μια διαφορετική επαγγελματική προοπτική, παρά το γεγονός ότι είχε ενταχθεί στην Τσέλσι μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Κανένας σύλλογος δεν επιθυμεί να προχωρά σε αλλαγή προπονητή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο ίδιος επέλεξε να μη συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά του έως την ολοκλήρωση της σεζόν, ο σύλλογος δεν είχε άλλη επιλογή παρά να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές του, τους φιλάθλους του και το έμβλημά του, αποδεχόμενος την παραίτησή του.

Υπό τις περιστάσεις αυτές και με γνώμονα τον αμοιβαίο σεβασμό που οφείλει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων, επετεύχθη εμπιστευτικός διακανονισμός με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος προβλέπει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης. Αντίστοιχα, επετεύχθη εμπιστευτικός διακανονισμός και με τον πρώην προπονητή μας, βάσει του οποίου ο ίδιος υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

Ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο Τσάμπι Αλόνσο αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Διαθέτει εξαιρετική ποδοσφαιρική αντίληψη, αδιαμφισβήτητο επαγγελματισμό και ακεραιότητα ύψιστου επιπέδου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να οδηγήσει την Τσέλσι στις επιτυχίες που οι φίλαθλοί της δικαιολογημένα αξίζουν και αναμένουν» καταλήγει η ανακοίνωση.