Μάντσεστερ Σίτι: Έκανε πρόταση 120 εκατ. ευρώ για Έντσο Φερνάντες!
Φουλ τις μηχανές για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες φέρεται να έχει βάλει η Μάντσεστερ Σίτι! Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος Αργεντινός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι Citizens δείχνουν αποφασισμένοι να τον πάρουν στο Μάντσεστερ και κατέθεσαν πρόταση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ για να αποσπάσουν το «ναι» της Τσέλσι.
Με τον Ρόδρι να βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός κλαμπ και τον Μπερνάρντο Σίλβα να αποτελεί παρελθόν, οι Άγγλοι θεωρούν επιτακτικής ανάγκης την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Και μπορεί η προσθήκη του Μπουαντί από τη Λιλ να παραμένει εντός κάδρου, όμως μπορεί να μην αποδειχθεί αρκετή.
Ο Έντσο Μαρέσκα πιέζει για την επανένωση με τον Έντσο Φερνάντες και στο Μάντσεστερ μετά τη συνεργασία τους στο Λονδίνο, με τον Ιταλό να έχει ζητήσει από τη διοίκηση του κλαμπ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Αργεντινού χαφ.
Το δημοσίευμα συνεχίζει πως η Τσέλσι από την πλευρά της αξιολογεί τον 25χρονο στα 140 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η στάση της για την πρόταση της Σίτι παραμένει προς το παρόν άγνωστη. Θυμίζουμε πως ο Έντσο δεσμεύεται με τους Μπλε με μακροχρόνιο συμβόλαιο έως το 2032, το οποίο δίνει ξεκάθαρα το πάνω χέρι στην Τσέλσι στις διαπραγματεύσεις.
🚨[EXCLUSIVO] El Manchester City ofrece €120M al Chelsea por Enzo Fernández. Enzo Maresca lo quiere sí o sí.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 13, 2026
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