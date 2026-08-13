Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να κάνει δικό της τον Έντσο Φερνάντες, ωστόσο η Τσέλσι έχει δώσει συγκεκριμένο deadline και ποσό.

Το μεταγραφικό παζάρι έχει πάρει «φωτιά» τις τελευταίες ημέρες και η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο προσκήνιο, κυρίως λόγω της διαφαινόμενης αποχώρησης του Ρόδρι με προορισμό την Μπαρτσελόνα.

Παρότι οι δυο σύλλογοι δεν έχουν καταλήξει -ακόμη- σε συμφωνία, οι «πολίτες» έχουν βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Ισπανού μέσου, με το όνομα του Έντσο Φερνάντες να είναι εκείνο που έχει ξεχωρίσει και προκριθεί στη λίστα τους.

Σύμφωνα με έγκριτους ρεπόρτερ όπως οι Ντέιβιντ Ορστέιν και Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σίτι είναι σε επαφές με την πλευρά του Αργεντίνου εδώ και ημέρες, με τα πράγματα να κυλούν προς deal. Ωστόσο, η Τσέλσι έχει ξεκαθαρίσει πως τον παραχωρεί μόνο αν καταβληθούν 140 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τονίζεται ότι έχει ορίσει deadline την Παρασκευή (14/8) και συγκεκριμένα τις 17:00 (τοπική ώρα).