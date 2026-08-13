Μάντσεστερ Σίτι: Σε επαφές με Έντσο Φερνάντες, η Τσέλσι ζητάει 140 εκατ. ευρώ
Το μεταγραφικό παζάρι έχει πάρει «φωτιά» τις τελευταίες ημέρες και η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο προσκήνιο, κυρίως λόγω της διαφαινόμενης αποχώρησης του Ρόδρι με προορισμό την Μπαρτσελόνα.
Παρότι οι δυο σύλλογοι δεν έχουν καταλήξει -ακόμη- σε συμφωνία, οι «πολίτες» έχουν βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Ισπανού μέσου, με το όνομα του Έντσο Φερνάντες να είναι εκείνο που έχει ξεχωρίσει και προκριθεί στη λίστα τους.
Σύμφωνα με έγκριτους ρεπόρτερ όπως οι Ντέιβιντ Ορστέιν και Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σίτι είναι σε επαφές με την πλευρά του Αργεντίνου εδώ και ημέρες, με τα πράγματα να κυλούν προς deal. Ωστόσο, η Τσέλσι έχει ξεκαθαρίσει πως τον παραχωρεί μόνο αν καταβληθούν 140 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, τονίζεται ότι έχει ορίσει deadline την Παρασκευή (14/8) και συγκεκριμένα τις 17:00 (τοπική ώρα).
🚨 BREAKING: Chelsea fix Friday 5pm UK time deadline for Enzo Fernández exit. 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Manchester City in talks with his camp for days but #CFC made it clear: £120M fee with payment terms also communicated.
£120M by Friday at 5pm or Chelsea will not sell Enzo to Manchester City. 🇦🇷 pic.twitter.com/l9epIca5cB
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.