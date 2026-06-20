Εξωδικαστικά φαίνεται ότι θα τα βρούν οι Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι, σχετικά με την απόκτηση του Ένζο Μαρέσκα από τους «Πολίτες».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian», η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τσέλσι για οικονομικό διακανονισμό που θα επιτρέψει στον Ένζο Μαρέσκα να γίνει ο διάδοχος του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Τσέλσι να απαιτεί αποζημίωση για αυτό που πιστεύει ότι ήταν μια «ακατάλληλη προσέγγιση» από πλευράς «Πολιτών» για τον Μαρέσκα, όσο εκείνος βρισκόταν ακόμη στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο λονδρέζικος σύλλογος υποστηρίζει επίσης ότι έχει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Ιταλός τεχνικός παραβίασε το συμβόλαιό του, αλλά πηγές αναφέρουν ότι η σχέση μεταξύ των συλλόγων παραμένει θετική και αναμένεται μια φιλική συμφωνία.

Πιο συγκεκριμένα, ένας διακανονισμός αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων λιρών πιστεύεται ότι είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα, με τις συζητήσεις βέβαια να συνεχίζονται, ώστε να διευθετηθούν και οι τελικές λεπτομέρειες.

Παλαιότερα η Τσέλσι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να καταγγείλει την ομάδα του Μάντσεστερ στην Premier League για αυτή τη φερόμενη «παράνομη προσέγγιση», όμως κάτι τέτοιο πλέον δεν ισχύει, με τους «μπλε» να επικεντρώνονται τώρα στην επίτευξη του διακανονισμού.

Από την πλευρά της η Σίτι, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο αριθμό παικτών εκτός, λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναμένεται να επιστρέψει για την καλοκαιρινή της προετοιμασία γύρω στα μέσα με τέλη Ιουλίου, δίνοντας και στις δύο πλευρές άρκετό χρόνο για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.