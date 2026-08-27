Την απόκτηση του Ομάρ Μαρμούς με μονοετή δανεισμό από τη Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε η Τότεναμ.

Μία ακόμη σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε η Τότεναμ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ομάρ Μαρμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι με μονοετή δανεισμό, ο οποίος περιλαμβάνει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ο Αιγύπτιος φορ καταφτάνει στο Λονδίνο μετά από ενάμιση χρόνο στους Πολίτες, με τη φανέλα των οποίων μέτρησε 16 γκολ και έξι ασίστ σε 62 συμμετοχές.

Ο 27χρονος επιθετικός αποτελεί το όγδοο φετινό μεταγραφικό απόκτημα των Spurs φέτος, καθώς έχουν ήδη γίνει μέλη της ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι μετά τους Τονάλι, Φερνάντες, Σαβίνιο, Φαν Χέκε, Ρόμπερτσον, Σενέσι και Ντουμπράβκα. Αξιοσημείωτο ότι όλες οι μεταγραφές της Τότεναμ έχουν γίνει από αγγλικές ομάδες.