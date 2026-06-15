Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ είπε το «ναι» στην πρόταση ανανέωσης της Μάντσεστερ Σίτι και θα δεσμευτεί με τους Citizens έως το καλοκαίρι του 2031.

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να πίεσε για την απόκτησή του, αλλά τελικά ο Γιόσκο Γκβάρντιολ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Κροάτης είχε μιλήσει με τους Μερένγκες, όμως τους ενημέρωσε πως θα δώσει προτεραιότητα στους Citizens κι ανάγκασε τους Μαδριλένους να στραφούν στην περίπτωση του Μαρκ Κουκουρέγια.

Σειρά πλέον παίρνει η επισημοποίηση της συμφωνίας του με την ομάδα του Μάντσεστερ, καθώς ο δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκαλύπτει πως η ανανέωση πρόκειται απλώς για μια τυπική διαδικασία.

Ο Κροάτης αμυντικός άναψε άλλωστε το πράσινο φως για να παραμείνει στο «Έτιχαντ» και τα επόμενα χρόνια, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2031. Ο νέος προπονητής των Citizens, Έντσο Μαρέκσα, θεωρεί κομβική την παραμονή του, όπως και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ούγκο Βιάνα.

Την προηγούμενη περίοδο ο Γκβάρντιολ κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές με τη φανέλα των Citizens και κατέκτησε Κύπελλο και League Cup στην τελευταία σεζόν του Πεπ Γκουαρδιόλα.