Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκβάρντιολ ανανεώνει έως το 2031
Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να πίεσε για την απόκτησή του, αλλά τελικά ο Γιόσκο Γκβάρντιολ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Κροάτης είχε μιλήσει με τους Μερένγκες, όμως τους ενημέρωσε πως θα δώσει προτεραιότητα στους Citizens κι ανάγκασε τους Μαδριλένους να στραφούν στην περίπτωση του Μαρκ Κουκουρέγια.
Σειρά πλέον παίρνει η επισημοποίηση της συμφωνίας του με την ομάδα του Μάντσεστερ, καθώς ο δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκαλύπτει πως η ανανέωση πρόκειται απλώς για μια τυπική διαδικασία.
Ο Κροάτης αμυντικός άναψε άλλωστε το πράσινο φως για να παραμείνει στο «Έτιχαντ» και τα επόμενα χρόνια, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2031. Ο νέος προπονητής των Citizens, Έντσο Μαρέκσα, θεωρεί κομβική την παραμονή του, όπως και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ούγκο Βιάνα.
Την προηγούμενη περίοδο ο Γκβάρντιολ κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές με τη φανέλα των Citizens και κατέκτησε Κύπελλο και League Cup στην τελευταία σεζόν του Πεπ Γκουαρδιόλα.
🚨🔵 BREAKING: Joško Gvardiol deal, done and confirmed as he signs new contract at Manchester City.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
Agreement until June 2031 and move to Spain off for this summer.
Seen as key player by director Viana and new coach Enzo Maresca. pic.twitter.com/7FoyCCxCKw
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