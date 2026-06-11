Δημοσιεύματα απο το εξωτερικό αναφέρουν πως η Φούλαμ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Άλβαρο Αρμπελόα για να γίνει ο επόμενος προπονητής της ομάδας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Athletic» και τον δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Όρνσταϊν η Φούλαμ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, για να γίνει ο διάδοχος του Μάρκο Σίλβα.

🚨 EXCL: Fulham have held talks with Alvaro Arbeloa about head coach vacancy following Marco Silva exit. 43yo Spaniard available after leaving Real Madrid & has met #FFC to discuss possibility of taking Craven Cottage role. W/ @GuillermoRai_ @TheAthleticFC https://t.co/r0r9CWjopA June 10, 2026

Ο Πορτογάλος αποχώρησε από το «Craven Cottage» στο τέλος της περασμένης σεζόν για να αναλάβει την Μπενφίκα από τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος με τη σειρά του θα διαδεχθεί τον Αρμπελόα στο πάγκο των «μερένχες».

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος προηγουμένως ήταν ο προπονητής των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, διορίστηκε προπονητής της πρώτης ομάδας στα μέσα του Ιανουαρίου, μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο, με τη θητεία του να διαρκεί περίπου έξι μήνες, μη μπορώντας να κατακτήσει κάποιον τίτλο με τη «βασίλισσα».

Θυμίζουμε πως ο πρώτος αγώνας του Αρμπελόα ως προπονητής των «μπλάνκος» ήταν ένας αποκλεισμός - σοκ από το Κύπελλο Ισπανίας από την Αλμπαθέτε, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Ρεάλ αποκλείστηκε από το Champions League στα προημιτελικά από τη Μπάγερν Μονάχου, με συνολικό σκορ 6-4, ενώ στο πρωτάθλημα τελείωσε τη σεζόν δεύτερη, οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα.