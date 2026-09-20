Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το αυτογκόλ του Μαρτίνες
Η Φούλαμ άνοιξε το σκορ ενάντια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάρη σε ένα απίθανο αυτογκόλ που σημείωσε ο Λισάντρο Μαρτίνες στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από επέμβαση του Λάμενς, ο Αργεντινός αμυντικός επιχείρησε να κοντρολάρει την μπάλα αλλά αντί αυτού την άνοιξε, με τον τερματοφύλακα των Κόκκινων Διαβόλων να μην μπορεί να διώξει και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα...
Lisandro Martinez with an own goal that would make you quit + reload on Football Manager 😭 pic.twitter.com/BklYPDSGZd— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) September 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.