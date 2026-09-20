Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το αυτογκόλ του Μαρτίνες

Γιάννης Πολιάς
Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το αυτογκόλ του Μαρτίνες
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Ένα απίστευτο αυτογκόλ πέτυχε ο Λισάντρο Μαρτίνες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο εκτός έδρας ματς ενάντια στη Φούλαμ.

Η Φούλαμ άνοιξε το σκορ ενάντια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάρη σε ένα απίθανο αυτογκόλ που σημείωσε ο Λισάντρο Μαρτίνες στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από επέμβαση του Λάμενς, ο Αργεντινός αμυντικός επιχείρησε να κοντρολάρει την μπάλα αλλά αντί αυτού την άνοιξε, με τον τερματοφύλακα των Κόκκινων Διαβόλων να μην μπορεί να διώξει και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα...

@Photo credits: Associated Press
     

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