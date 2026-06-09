Ρεάλ Μαδρίτης και Άλβαρο Αρμπελόα θα πορευθούν και επίσημα σε διαφορετικούς δρόμους, όπως γνωστοποίησαν οι Λος Μπλάνκος.

Το... διαφαινόμενο διαζύγιο έγινε πράξη! Η Ρεάλ Μαδρίτης επισημοποίησε τη λύση του συμβολαίου του Άλβαρο Αρμπελόα, με τη Βασίλισσα να βρίσκεται προ των πυλών από την ανακοίνωση της επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο ύστερα από 13 χρόνια στην ισπανική πρωτεύουσα.

Όπως ήταν γνωστό εδώ και καιρό, ο Αρμπελόα δε θα συνέχιζε στον πάγκο της Ρεάλ. Η σεζόν χωρίς τίτλο και οι τεταμένες σχέσεις των παικτών στα αποδυτήρια οδήγησαν τον Ισπανό κόουτς και πρώην παίκτη του συλλόγου στην πόρτα της εξόδου.

Ο 43χρονος πρώην τεχνικός των Μερένχες ανέλαβε τη Ρεάλ σε μια μεταβατική περίοδο μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο. Η ομάδα της πρωτεύουσας τερμάτισε δεύτερη πίσω από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα.

Η επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στον διοικητικό θώκο των Λος Μπλάνκος σηματοδότησε την άμεση αποπληρωμή της ρήτρας, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπενφίκα και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο 63χρονος τεχνικός θα είναι και πάλι στο... τιμόνι του συλλόγου και θα επιδιώξει την επιστροφή των Μαδριδίστας στις επιτυχίες, ύστερα από δύο χρόνια ανομβρίας. Ο πολύπειρος Πορτογάλος τεχνικός σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca ζήτησε ήδη να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή δύο πρωτοκλασάτων παικτών για την ανασταλτική του γραμμή.

Γκβάρντιολ και Καλαφιόρι φαίνεται να βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ υπενθυμίζουμε πως Ντάμφρις και Κονατέ προβάρουν ήδη τα λευκά.