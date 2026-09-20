Ακόμα ένα στραβοπάτημα για τη Μάντσεστερ, η οποία παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Φούλαμ εκτός έδρας. Με απίθανο τρόπο προηγήθηκαν οι Λονδρέζοι, περίπου με τον ίδιο τρόπο απάντησαν οι «Κόκκινοι».

Ακόμα μια γκέλα για τη Μάντσεστερ, αυτή τη φορά στο Λονδίνο κόντρα στη Φούλαμ! Οι Κόκκινοι έσωσαν στο τέλος τον βαθμό, αποτέλεσμα που τους έφερε στη 12η θέση. Στον αντίποδα, η Φούλαμ άγγιξε για... 90 λεπτά την πρώτη νίκη στη σεζόν, αλλά ο Κούνια και το πόδι του Άφενγκρουμπερ έκριναν την αναμέτρηση.

Ισορροπημένο, αλλά γεμάτο φάσεις και καλές στιγμές ήταν το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Φούλαμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Craven Cottage». Χαρακτηριστικό είναι πως οι δύο ομάδες κατέγραψαν συνολικά 26 τελικές προσπάθειες, τις περισσότερες που έχουν σημειωθεί σε πρώτο ημίχρονο αγώνα της Premier League που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι έφτασαν κοντά στο προβάδισμα, με τους Φερνάντες και Κούνια να σημαδεύουν το δοκάρι, ενώ ο Λένο χρειάστηκε να επέμβει σε επικίνδυνες προσπάθειες των φιλοξενούμενων. Η Φούλαμ, από την πλευρά της, κάθε άλλο παρά παθητικό ρόλο είχε. Ο Κινγκ ανάγκασε τον Λάμενς σε εντυπωσιακή απόκρουση με χαμηλό διαγώνιο σουτ, ενώ οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα και για μαρκάρισμα του Μαγκουάιρ πάνω στον ίδιο παίκτη. Παρά τα διαστήματα χαμηλού ρυθμού, οι εκρήξεις ήταν αρκετές, χωρίς ωστόσο το πολυπόθητο γκολ.

Στην επανάληψη η εικόνα άλλαξε, ο ρυθμός έπεσε και οι δύο ομάδες έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στα μετόπισθεν. Η Γιουνάιτεντ προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο, χωρίς όμως να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα, την ώρα που η Φούλαμ έδειχνε πιο δραστήρια και επικίνδυνη όταν έβρισκε χώρους.

Στο 63’ οι γηπεδούχοι βρήκαν τελικά το γκολ, με έναν εντελώς απρόσμενο τρόπο και τη Γιουνάιτεντ να πληρώνει ένα εφιαλτικό αμυντικό λάθος. Ο Μπάσεϊ έκλεψε την μπάλα από τον Κούνια και επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή. Ο Λάμενς απέκρουσε, όμως η μπάλα χτύπησε στον Μαρτίνες και κατέληξε στα δίχτυα. Ένα απίθανο αυτογκόλ και μια στιγμή που οι Κόκκινοι Διάβολοι είδαν και την τύχη να τους γυρνά το πλευρό.

Η Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε πλέον να κυνηγήσει το παιχνίδι, ανεβάζοντας σταδιακά την πίεσή της. Ο Λένο, ωστόσο, είχε τις απαντήσεις, όπως στο 67’, όταν σταμάτησε την προσπάθεια του Μπουμό και κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Όσο περνούσε η ώρα, οι φιλοξενούμενοι έκλειναν τη Φούλαμ όλο και περισσότερο στην περιοχή της και η επιμονή τους ανταμείφθηκε στο 90’. Ο Κούνια βρήκε τον απαραίτητο χώρο, επιχείρησε το σουτ και, με την μπάλα να αλλάζει πορεία στα πόδια του Άφενγκρουμπερ, κατέληξε στα δίχτυα. Ένα γκολ-λύτρωση στο φινάλε για τη Γιουνάιτεντ, που απέφυγε την ήττα την τελευταία στιγμή.