Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής εξομολογείται την περιπέτεια του με τα ναρκωτικά: «Φώναξαν μέχρι και ιερά»

Ένας πρώην ποδοσφαιριστής των Κρίσταλ Πάλας και Φούλαμ, ο Ματ Λόρενς, μίλησε για τον εθισμό του στα ναρκωτικά, αλλά και την κακή παρτίδα που τον «σκότωσε» δύο φορές.

Ένας πρώην Άγγλος ποδοσφαιριστής με μεγάλη θητεία σε Κρίσταλ Πάλας, Φούλάμ και Μίλγουολ, ο Ματ Λόρενς, παραχώρησε πρόσφατα μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στην βρετανική «Daily Mail», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την περιπέτεια του με τα ναρκωτικα, αποκαλύπτοντας πως βρέθηκε δύο φορές κοντά στον θάνατο από υπερβολική δόση, μέσα σε τέσσερις ημέρες, αφού η κοκαΐνη που αγόρασε στη Νέα Υόρκη είχε εμπλουτιστεί με φαιντανύλη.

Αναλυτικότερα, ο 52χρόνος πλεόν πρωην αμυντικός, που είναι νηφάλιος για περισσότερο από ένα χρόνο, εξομολογήθηκε πως κατέρρευσε σε έναν δρόμο του Μανχάταν την ημέρα του Αγίου Πατρικίου το 2021 και επάνήλθε χάρη στους παραϊατρικούς, οι οποίοι του χορήγησαν ένα αντίδοτο έκτακτης ανάγκης για οπιοειδή.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, πήρε ξανά υπερβολική δόση σε ένα μπαρ και αυτή τη φορά η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, που οι φίλοι του που βρίσκονταν μαζί του στο μπαρ φώναξαν έναν ιερέα για να τέλεσει την τελευταία ιεροτελεστία.

«Είναι τρομακτικό το πώς κατάφερα να τα κανονικοποιήσω όλα. Κανονικοποίησα την αγορά ναρκωτικών, κάτι που είναι παράνομο. Κανονικοποίησα το να είσαι θυμωμένος άνθρωπος, επειδή αυτό κάνουν τα ναρκωτικά. Σε κάνουν νευρικό και εριστικό. Κατάφερα να ομαλοποιήσω τον θάνατο επειδή βγήκα από το νοσοκομείο και δεν σταμάτησα. Ομαλοποίησα τον θάνατο δύο φορές μέσα σε τέσσερις ημέρες».

Παράλληλα πρόσθεσε πως η ανάμνηση του από αυτά τα περιστατικά είναι ελλιπής. «Την πρώτη φορά, θυμάμαι ότι πήγα στην τουαλέτα, έκανα χρήση ναρκωτικών και ένιωσα λίγο περίεργα. Περπάτησα πίσω στο μπαρ προσπερνώντας το άτομο με το οποίο ήμουν και είπα ότι θα πάρω λίγο αέρα».

«Προφανώς, δεν ήθελα να πάω στο νοσοκομείο και προσπαθούσα να αποκρούσω τους διασώστες, οπότε με νάρκωσαν και ξύπνησα στο νοσοκομείο. Τέσσερις μέρες αργότερα, συνέβη ξανά. Σε ένα μπαρ, θυμάμαι να κάθομαι σε μια καρέκλα, τρεις ή τέσσερις γύρω από ένα τραπέζι, και δεν θυμάμαι πια τίποτα. Ο φίλος μου είπε ότι απλώς κούτσαινα και γλίστρησα στο πάτωμα».

«Οι μύες μου σταμάτησαν να λειτουργούν. Σταμάτησα να αναπνέω. Μου έγινε η τελευταία ιεροτελεστία, ήμουν τόσο κοντά. Υπάρχουν πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αλλά δεν μπόρεσα να τα παρακολουθήσω. Και πάλι, ευτυχώς, αυτό είναι το κέντρο του Μανχάταν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν εκεί πολύ γρήγορα».

«Αυτή τη φορά θυμάμαι ότι ξύπνησα με μια βελόνα στο χέρι μου. Τίποτα από αυτά δεν ακούγεται ιδιαίτερα καλό δυνατά. Μιλάω επειδή χρειάζομαι την κάθαρση. Είμαι εγώ που καθαρίζω την ψυχή μου κατά κάποιο τρόπο. Χρειάζομαι να συναντήσω την πραγματικότητα. Χρειάζομαι άλλους ανθρώπους να τη διαβάσουν», πρόσθεσε ο πρώην οπισθοφύλακας.

🔹Millwall’s FA Cup final captain Matt Lawrence reveals his descent into drink and drugs



🔹the grip of addiction and how he died twice in five days



🔹a year clean and rebuilding his life



🔹interview #mfc #cpfc



https://t.co/TzzNU8M3T6 — Matt Barlow (@Matt_Barlow_DM) September 23, 2026

Ο Λόρενς, ο οποίος ήταν αρχηγός της Μίλγουολ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2004 εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ξεκάθαρο ότι δεν έκανε ποτέ χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της 16χρονης καριέρας του ως παίκτης. Ο εθισμός του άρχισε μετά τη συνταξιοδότησή του το 2012 και η κατάσταση του επιδεινώθηκε μετά τις υπερβολικές δόσεις του 2021, προτού τελικά απεξαρτηθεί στις 10 Αυγούστου 2025. Τώρα εργάζεται ως τηλεοπτικός αναλυτής για το MLS, ενώ παράλληλα γράφει την αυτοβιογραφία του.