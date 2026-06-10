Η Νότιγχαμ φόρεστ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ποιοι παίκτες θα παραμείνουν στου «Σίτι Γκράουντ» τη νέα σεζόν

Η Νότιγχαμ φόρεστ μέσω ανακοίνωσης της γνωστοποίησε τη λίστα των παικτών που θα παραμείνουν και τη νέα σεζόν στο «Σίτι Γκράουντ» , ενόψει του καλοκαιρινού παζαριού που αναμένεται να είναι κρίσιμο για τους Reds.

Παρελθόν αποτελούν και επίσημα ο Μπολί, ο Ορτέγκα και Γκαν, καθώς και ο Λούκα, που αγωνιζόταν ως δανεικός. Αμφότεροι θα αποχωρήσουν καθώς τα συμβόλαια τους τελειώνουν τέλος του μήνα.

Ο Μπόλι έγινε κάτοικος «Σίτι Γκράουντ» το 2022 από τη Γουλβς. Την σεζόν 2025/26 έκανε δύο εμφανίσεις, μένοντας εκτός αποστολής τόσο στην Premier League όσο και στο Europa League για το δεύτερο μισό της σεζόν λόγω τραυματισμού. Όσο για Γκαν, διεθνής με τη Σκωτία, υπέγραψε στον σύλλογο πριν από 12 μήνες ως ελεύθερος και έκανε μόλις μια εμφάνιση. Τον Ιανουάριου του 2026 ο Ορτέγκα έφυγε από τους Πολίτες και έγινε ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας του Περέιρα, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Νότιγχαμ Φόρεστ: Επιβεβαίωση λίστας παραμονής για την ανδρική πρώτη ομάδα

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαίωσε τη λίστα των παικτών που θα παραμείνουν στο ρόστερ της ανδρικής πρώτης ομάδας.

Ο Γουίλι Μπολί αποχωρεί από τον σύλλογο, έχοντας υπάρξει υπόδειγμα ηγέτη τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου από την άφιξή του από τη Γουλβς το 2022. Στη δεύτερη σεζόν του στη Φόρεστ είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά του, με 20 συμμετοχές στην Premier League και δύο γκολ. Συνολικά κατέγραψε 47 εμφανίσεις με τους «Reds» και παρέμεινε σημαντικό μέλος της ομάδας, συμβάλλοντας στην πρόκριση στο UEFA Europa League τη σεζόν 2024/25.

Τα συμβόλαια του διδύμου τερματοφυλάκων Άνγκους Γκαν και Στέφαν Ορτέγκα θα λήξουν επίσης στο τέλος Ιουνίου. Ο Γκαν, ο οποίος έχει πάρει τη φανέλα με το Νο.1 της Σκωτίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπέγραψε στη Φόρεστ τον Αύγουστο του 2025 και αγωνίστηκε μία φορά με την πρώτη ομάδα, περνώντας ως αλλαγή στο ημίχρονο στο 1-1 με την Κρίσταλ Πάλας στο «Σίτι Γκράουντ» τον Φεβρουάριο.

Ο Ορτέγκα, που εντάχθηκε με βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο στις αρχές Φεβρουαρίου, είχε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μέχρι τα ημιτελικά του UEFA Europa League. Ο Γερμανός τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε κάθε λεπτό σε επτά από τα οκτώ παιχνίδια της νοκ-άουτ φάσης, συμπεριλαμβανομένης μιας εμφάνισης ως «παίκτης του αγώνα» στο πρώτο ματς των προημιτελικών απέναντι στην Πόρτο. Αγωνίστηκε επίσης σε τρία παιχνίδια της Premier League, φτάνοντας συνολικά σε διψήφιο αριθμό συμμετοχών στη σύντομη θητεία του στον σύλλογο.

Ο Λορέντσο Λούκα θα επιστρέψει στη SSC Νάπολι μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στο «Σίτι Γκράουντ».

Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ ευχαριστούν τους Γουίλι, Άνγκους, Στέφαν και Λορέντσο για τη συνεισφορά τους κατά την παρουσία τους στο Τρεντσάιντ και τους εύχονται τα καλύτερα για τα επόμενα βήματα της καριέρας τους.

Παίκτες άνω των 24 ετών & με συμβόλαιο:

Ολα Αΐνα

Ταϊβό Αβονίγι

Νταβίντ Κάρμο

Νικολάς Ντομίνγκες

Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ

Κάλουμ Χάντσον-Οντόι

Ιγκόρ Ζεσούς

Αρνό Καλουμουεντό

Νίκολα Μιλένκοβιτς

Μοράτο

Νταν Εντόι

Ομάρ Ρίτσαρντς

Ιμπραΐμ Σανγκαρέ

Μάτς Σέλς

Ζότα Σίλβα

Τζον Βίκτορ

Νέκο Γουίλιαμς

Κρις Γουντ

Ράιαν Γέιτς

Παίκτες κάτω των 24 ετών & με συμβόλαιο:

Ζακ Άμποτ

Έλιοτ Άντερσον

Ντιλάν Μπακβά

Τάιλερ Μπίντον

Άαρον Μπότ

Τζαΐρ Κούνια

Κουϊαμπάνο

Ομάρι Χάτσινσον

Τζέιμς ΜακΑτί

Έρικ ντα Σίλβα Μορέιρα

Μουρίνιο

Λούκα Νετς

Νικολό Σαβόνα

Κίχαν Γουίλοους»