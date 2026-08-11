Η Νότιγχαμ Φόρεστ έβγαλε από τα ταμεία της 40 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Ουσμάν Ντιομαντέ, με τον Ιβοριανό να υπογράφει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ενισχύεται στα μετόπισθεν με την απόκτηση του Ουσμάν Ντιομαντέ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Ιβοριανού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030, με οψιόν ανανέωσής του για ακόμα έναν χρόνο και το ποσό του deal έκλεισε στα 40 εκατομμύρια.

Ο ίδιος είχε βρεθεί στο στόχαστρο ομάδων από ολόκληρη την Ευρώπη ύστερα από μια εντυπωσιακή σεζόν στην Πορτογαλία, όμως στο τέλος οι Reds ήταν αυτοί που κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Συνολικά έχει καταγράψει 132 συμμετοχές με τη φανέλα των Λιονταριών μετά τη μεταγραφή του από τη Μίντιλαντ το 2023, ενω έχει αγωνιστεί και 16 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του.