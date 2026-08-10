Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η Φόρεστ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της Κρίσταλ Πάλας, μετά το επίμαχο πανό που αναρτήθηκε την περσινή σεζόν στο «Selhurst Park».

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσέφυγε κατά της Κρίσταλ Πάλας για δυσφήμηση, μετά το αμφιλεγόμενο πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες του «Selhurst Park» στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στις 24 Αυγούστου, με τη διαμάχη μεταξύ των δύο συλλόγων να κλιμακώνεται.

Το επίμαχο πανό απεικόνιζε τον ισχυρό άνδρα της Φόρεστ να κρατά όπλο, ενώ παράλληλα, περιείχε και ένα ιδιαίτερα προσβλητικό μήνυμα.

Η συγκεκριμένη ενέργεια είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο του Βαγγέλη Μαρινάκη όσο και της Νότιγχαμ. Πλέον, η υπόθεση περνά σε δικαστικό επίπεδο, καθώς ο Έλληνας εφοπλιστής και η πλευρά της Φόρεστ έχουν καταθέσει αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Κρίσταλ Πάλας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 λιρών από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA), καθώς κρίθηκε ότι δεν κατάφερε να διασφαλίσει πως οι θεατές και οι υποστηρικτές της δεν θα προέβαιναν σε «ανάρμοστη, προσβλητική, υβριστική ή προκλητική συμπεριφορά» κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Πάλας και Φόρεστ είχε ξεκινήσει νωρίτερα και συνδέεται με την υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας. Η Κρίσταλ Πάλας υποβιβάστηκε από το Europa League στο Conference League, έπειτα από διαμάχη σχετικά με τους κανονισμούς της UEFA για την ιδιοκτησία πολλών συλλόγων.

Η Πάλας, πάντως, κατέκτησε τελικά το Conference League υπό την τεχνική ηγεσία του Όλιβερ Γκλάσνερ, ενώ η Νότιγχαμ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.

Ο Γκλάσνερ αποτελεί πλέον ακόμη ένα κοινό σημείο αναφοράς των δύο συλλόγων. Ο Αυστριακός αποχώρησε από την Πάλας στο τέλος της περασμένης σεζόν και στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Φόρεστ, με τον έμπειρο τεχνικό να αποθεώνει τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Όπως αναφέρει η «Telegraph», οι δικηγόροι του Βαγγέλη Μαρινάκη αρνήθηκαν να σχολιάσουν την προσφυγή, ενώ και η Κρίσταλ Πάλας δεν θέλησε να προβεί σε σχόλιο.