Νότιγχαμ Φόρεστ: Παρελθόν η Λίνα Σουλούκου από τον αγγλικό σύλλογο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Λίνα Σουλούκου αποτελεί παρελθόν από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Νότιγχαμ Φόρεστ. Τη λύση της συνεργασίας επισημοποίησε ο αγγλικός σύλλογος με ανάρτησή του.
Τίτλοι τέλους για τη Λίνα Σουλούκου στη Νότιγχαμ Φόρεστ! Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Ρόμα δε θα συνεχίσει στους «Tricky Trees», όπως γνωστοποίησε η ομάδα του «City Ground» με επίσημη ανάρτησή της.
Περισσότερα σε λίγο...
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.