Η Λίνα Σουλούκου αποτελεί παρελθόν από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Νότιγχαμ Φόρεστ. Τη λύση της συνεργασίας επισημοποίησε ο αγγλικός σύλλογος με ανάρτησή του.

Τίτλοι τέλους για τη Λίνα Σουλούκου στη Νότιγχαμ Φόρεστ! Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Ρόμα δε θα συνεχίσει στους «Tricky Trees», όπως γνωστοποίησε η ομάδα του «City Ground» με επίσημη ανάρτησή της.

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