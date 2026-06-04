Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άντονι Ιραόλα, που θα αντικαταστήσει τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο των Κόκκινων.

Ήταν εδώ και μερικές μέρες γνωστό, πλέον όμως είναι και επίσημο. Ο Άντονι Ιραόλα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, με τους Κόκκινους να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Βάσκο τεχνικό. Ο 43χρονος κόουτς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον σύλλογο, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική του τριετία στην Μπόρνμουθ.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Ιραόλα, που εξήγησε ότι «φυσικά, γνωρίζεις τη Λίβερπουλ, ξέρεις ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αλλά όταν το βιώνεις από μέσα και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο αυτόν τον σύλλογο, πάντα πίστευα ότι είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος.

Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Όμως, φυσικά, η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο σύλλογος, οι παίκτες, η ευκαιρία για μένα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου, η δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι αντίστοιχο. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να ξεκινήσω».

Πριν πάει στην Αγγλία το 2023, ο Βάσκος είχε προπονήσει κατά σειρά ΑΕΚ Λάρνακας, Μιραντές και Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ σαν ποδοσφαιριστής, είχε μεγάλη καριέρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, αγωνιζόμενος και στο MLS με τη φανέλα της Νιου Γιορκ Σίτι πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2016.

We can confirm Andoni Iraola has agreed a deal to become the club’s new head coach ahead of the 2026-27 season 🤝 — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

"I want to become one more of you." ✊ pic.twitter.com/EN38rKmKRz June 4, 2026