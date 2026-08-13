Τότεναμ: Υποδοχή ήρωα για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Πέδρο
Δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη υποδοχή ο Πέδρο Πόρο με την επιστροφή του στις προπονήσεις της Τότεναμ.
Ο Ισπανός μπακ διέπρεψε με την εθνική ομάδα στα γήπεδα των Η.Π.Α, Καναδά και Μεξικού, καθώς κατάφερε να επαληθεύσει τα προγνωστικά που όριζαν τους Ίβηρες ως ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο 26χρόνος είδε όλο τον σύλλογο της Τότεναμ παρατεταγμένο να τον υποδέχεται με Pasillo, κάτι που φάνηκε να τον ξάφνιασε, με τον ενθουσιασμό του, ωστόσο, να είναι έκδηλος. O Πέδρο Πόρο είχε 6 συμμετοχές και 2 γκολ στη πορεία της Ισπανίας μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
A champion’s return for our Pedro 🤍🏆 pic.twitter.com/CDLBpCWZuM— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2026
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