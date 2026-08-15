Ο Κρίστιαν Ρομέρο ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Αργεντινό αμυντικό να αποχωρεί από την Τότεναμ μετά από 5 σεζόν.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης συνεχίζει δυναμικά στο φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, καθώς λίγες ημέρες μετά την απόκτηση του Κανγκ Ιν Λι, προχώρησε σε μία ακόμη προσθήκη, αυτή του Κρίστιαν Ρομέρο από την Τότεναμ.

Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 28χρονου αμυντικού ανήλθε περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 15%.

Ο Αργεντίνος οπισθοφύλακας αποτελούσε διακαής πόθος του προπονητή των «Ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε, ενώ και ο ίδιος ο παίκτης επιθυμούσε να μετακομίσει στην Ισπανική πρωτεύουσα και πίεζε μάλιστα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, παρά το ενδιαφέρον συλλόγων από την Αγγλία και την Ιταλία.

Ο «Κούτι» πέρασε 5 σεζόν στο Λονδίνο αγωνιζόμενος με τη φανέλα των «πετεινών», καταγράφοντας 156 επίσημες εμφανίσεις, σημειώνοντας παράλληλα και 13 γκολ, ενώ αντίκρισε τέσσερις φόρες την κόκκινη κάρτα στην Premier League.

Welcome, Cristian ‘Cuti’ Romero! 🔴⚪



Agreement with Tottenham Hotspur for the transfer of the Argentine international defender, who signs for our club until 2031.



➡️ https://t.co/fglig2tNrL pic.twitter.com/O6UxFJHbIm — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 15, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «Κολτσονέρος»:

«Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Τότεναμ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κριστιάν Γκάμπριελ «Κούτι» Ρομέρο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο 28χρονος δεξιοπόδαρος σέντερ μπακ είναι ένας έμπειρος αμυντικός με εξαιρετική φυσική κατάσταση, γρήγορος στο να προβλέψει τον κίνδυνο και αποφασιστικός στα τάκλιν, με σημαντική εξουσία και ηγεσία στον αγωνιστικό χώρο.

Γεννημένος στις 27 Απριλίου 1998 στην Κόρδοβα της Αργεντινής, ο Κριστιάν Ρομέρο ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ατλέτικο Μπελγκράνο, κάνοντας το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τον Αύγουστο του 2016. Πέρασε δύο σεζόν εκεί πριν μετακομίσει στην Ευρώπη για να ενταχθεί στην ιταλική Τζένοα. Μετά από ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στη Serie A, υπέγραψε για τη Γιουβέντους το καλοκαίρι του 2019. Ενώ είχε συμβόλαιο με τους Μπιανκονέρι, πέρασε διαδοχικές περιόδους δανεισμού, πρώτα στη Τζένοα (2019-20), στη συνέχεια στην Αταλάντα (2020-21) - όπου ανακηρύχθηκε ο καλύτερος αμυντικός της Serie A - και τέλος στην Τότεναμ (2021-22).

Ο αγγλικός σύλλογος μόνιμης μεταγραφής του μετά το τέλος της περιόδου δανεισμού του, οδηγώντας τον να φορέσει τη φανέλα της Τότεναμ για άλλα τέσσερα χρόνια. Συνολικά, πέρασε πέντε σεζόν στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας 156 εμφανίσεις, σκοράροντας 13 γκολ, δίνοντας επτά ασίστ και κατακτώντας το UEFA Europa League της σεζόν 2024-25. Σε αυτή τη διοργάνωση, ο Κριστιάν Ρομέρο ανακηρύχθηκε τόσο ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά όσο και ο κορυφαίος παίκτης στον τελικό, ο οποίος σηματοδότησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της Τότεναμ μετά από 31 χρόνια.

58 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα τον Ιούνιο του 2021 και δεν έχει τερματίσει ποτέ κάτω από τη δεύτερη θέση σε καμία διοργάνωση που έχει αγωνιστεί με την Αλμπισελέστε μέχρι σήμερα. Ήταν βασικό στέλεχος στις κατακτήσεις της Αργεντινής στο Finalissima και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, καθώς και στους τίτλους της στο Copa América το 2021 και το 2024 και στην πρόσφατη φιναλίστ της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 2026.

Ο νέος μας μεταγραφέας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Αθλητιατρικής Υψηλών Επιδόσεων Vithas-Invictum στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Arturo Soria στη Μαδρίτη, προτού κατευθυνθεί στα γραφεία του συλλόγου στο Riyadh Air Metropolitano, όπου υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον σύλλογό μας.

Καλώς ήρθες, «Κούτι» Ρομέρο!».