Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους της Τότεναμ, μετά την ήττα των «σπιρουνιών» από τη Τσέλσι.

Η Τότεναμ ταξίδεψε χθες (19/05) στο «Stamford Bridge» για να αναμετρηθεί με τη Τσέλσι, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League και ηττήθηκε με 2-1, μη μπορώντας να διασφαλίσει από τώρα την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία και έτσι όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «σπιρουνιών», Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι, έστειλε ένα παθιασμένο και συγκινητικό μήνυμα προς τους φίλους της ομάδας, υπογράμμιζοντας την απόλυτη αφοσίωσή του στον σύλλογο και στον αγώνα του για τη σωτηρία.

Αναφέρθηκε ακόμη και στη νοοτροπία που υπάρχει εντός της ομάδας και για το αν οι παίκτες του κατανοούν πραγματικά την ευθύνη της εκπροσώπησης του συλλόγου, τονίζοντας ότι η συγκέντρωση και η ενότητα παραμένουν κεντρικής σημασίας στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την παραμονή τους.

«Ζω μόνο για την Τότεναμ. Έχω ζήσει τις τελευταίες 45 μέρες μόνο για ένα πράγμα. Την Τότεναμ και για τους παίκτες μου και τους γνωρίζω πολύ καλά».

«Μπορεί να έχουν τις διαφορές τους, επειδή δεν είναι όλοι σαν τους συμπαίκτες τους, επειδή ο χαρακτήρας, το επίπεδο πάθους, το επίπεδο προσωπικότητας είναι διαφορετικά, επειδή οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Αλλά ο καθένας τους είναι συγκεντρωμένος στον στόχο. Δουλεύουν σκληρά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και ο καθένας μας θέλει να πετύχει τον στόχο που είναι η παραμονή».

On whether the players understand that they have to play for the dignity of the Club: "Very well."



On how he knows that: "Because I'm living just for Tottenham. I have lived the last 45 days just…

Αναφορικά με τον αγώνα και το τι πήγε λάθος, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε ότι: «Δημιουργήσαμε την πρώτη ευκαιρία μέσω του Τελ, αλλά ο Σάντσεζ έκανε μια εξαιρετική απόκρουση. Στη συνέχεια δεχτήκαμε ένα όμορφο γκολ. Ο (Ένζο) Φερνάντες είναι ένας μεγάλος παίκτης και θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα. Μείναμε στο παιχνίδι μέχρι το δεύτερο γκολ, αλλά δεχτήκαμε ένα ανόητο. Πριν από αυτό, όμως, δημιουργήσαμε μια σπουδαία ευκαιρία μέσω του Ριτσάρλισον. Νομίζω ότι παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».

«Χάσαμε. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σκεφτόμαστε πολύ αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον επόμενο. Παίζουμε στο γήπεδό μας με τους οπαδούς μας. Πρέπει να παίξουμε με τις ικανότητές μας, με χαρακτήρα, με υπερηφάνεια και με θάρρος. Αλλά είμαι αισιόδοξος γιατί σήμερα παίξαμε καλά».

«Τέλος πάντων, νομίζω ότι παίξαμε καλά. Θα ήθελα να παίξουμε την Κυριακή όπως τα τελευταία 20 λεπτά, γιατί στα τελευταία 20 λεπτά δείξαμε, νομίζω, περισσότερη ενέργεια, περισσότερο πάθος, κάτι περισσότερο μέσα μας».

«Αλλά είναι δύσκολο, είναι μια ευκαιρία για τον καθένα μας, γιατί μέσα από αυτή την περίοδο, αυτά τα παιχνίδια, αυτές τις μέρες, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ως προπονητής, ως παίκτης. Ας μείνουμε δυνατοί μέχρι το τέλος, γιατί όταν παλεύεις για τον υποβιβασμό, πρέπει να μείνεις μέσα στο πρωτάθλημα μέχρι το τελευταίο λεπτό του τελευταίου αγώνα της σεζόν».

Roberto De Zerbi: "I think we played a good game, we could score at the beginning of the game with Mathys Tel. We conceded a goal, a great goal of Enzo Fernandez, but I think we could do something better, especially in the second ball, long ball, Udogie.



Ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της σεζόν, η Τότεναμ βρίσκεται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, μόλις στο +2 από τη 18η Γουέστ Χαμ, με τα «σπιρούνια» να υποδέχονται την ερχόμενη Κυριακή (24/05) στην έδρα τους την Έβερτον και την ίδια ώρα τα «σφυριά» τη Λιντς, σε δύο αγώνες με πολλά διακυβεύματα.