Η Τσέλσι επικράτησε 2-1 της Τότεναμ και «μύρισε» ευρωπαϊκό αέρα. Οι Σπερς απέχουν έναν βαθμό από την παραμονή τους στην Premier League, μια αγωνιστική πριν το φινάλε.

Η Τσέλσι έκαμψε την αντίσταση της Τότεναμ με 2-1, πάτησε στην 8η θέση και ορίζει την... τύχη της για την έξοδο στην Ευρώπη. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι χρειάζονται έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να μείνουν στα μεγάλα... σαλόνια και την ερχόμενη σεζόν.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες προσπάθησαν να πάρουν... κεφάλι στο σκορ σε μια άκρως κομβική αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες, για διαφορετικούς λόγους. Αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι Μπλε του Λονδίνου, οι οποίοι προηγήθηκαν με τον Έντσο Φερνάντες στο 18ο λεπτό, ύστερα από την ασίστ του Νέτο. Στη συνέχεια του πρώτου μέρους οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Το 1-0 έστειλε τους δύο συλλόγους του Λονδίνου στα αποδυτήρια.

Στην επανάληψη, η Τότεναμ έψαξε την ισοφάριση αλλά και πάλι η Τσέλσι ήταν αυτή που βρήκε δίχτυα. Αυτή τη φορά ο Έντσο Φερνάντες... σέρβιρε και ο Αντρέι Σάντος έγραψε το 2-0 με ωραίο πλασέ από το ύψος του πέναλτι. Οι Σπερς δεν το έβαλαν κάτω, δεν παράτησαν το παιχνίδι και μείωσαν στο 74ο λεπτό με τον Ρισάρλισον, έπειτα από την εκπληκτική ασίστ του Σαρ με «τακουνάκι». Ήταν το 11ο γκολ για τον Βραζιλιάνο φορ στο φετινό πρωτάθλημα.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα η ομάδα του Ντε Τσέρμπι προσπάθησε να ισοφαρίσει για να... σωθεί από σήμερα αλλά δεν τα κατάφερε. Το 2-1 ήταν το τελικό σκορ και η Τσέλσι ορίζει τη... μοίρα της για την έξοδο στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της η Τότεναμ χρειάζεται έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να μείνει στην Premier League. Ακόμα και σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη Γουέστ Χαμ, οι Πετεινοί υπερτερούν κατά πολύ σε διαφορά τερμάτων έναντι της ομάδας του Μαυροπάνου.

Στην τελευταία... στροφή του φετινού πρωταθλήματος, η Τότεναμ υποδέχεται την Έβερτον και η Γουέστ Χαμ τη Λιντς. Η Τσέλσι θα παίξει στην έδρα της Σάντερλαντ. Όλοι οι αγώνες της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Αγγλία θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου, στις 18:00.