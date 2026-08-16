Ο Τζεντ Σπενς ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ίντερ, με τον Άγγλο αμυντικό να μετακομίζει στην ομάδα του Μιλάνου για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Ίντερ συνεχίζει κανονικά την ενίσχυση της για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, καθώς οι πρωταθλήτες Ιταλίας, λίγες ημέρες μετά την απόκτηση του Άγγλου αμυντικού Τζον Στόουνς, προχώρησαν στην μεταγραφή ενός ακόμη οπισθοφύλακα από το νησί, του Τζεντ Σπενς.

Αναλυτικότερα, ο 26χρόνος ακραίος μπακ, ο οποίος αγωνιζόταν από το 2022 στην Τότεναμ, αποχώρησε από τους Λονδρέζους για να ενταχθεί στον σύλλογο από το Μιλάνο για τα επόμενα πέντε χρόνια σε μία συμφωνία που ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια ευρώ (31,5 εκ ευρώ).

Ο Σπενς είχε σχεδόν επιβεβαιώσει τη μεταγραφή του νωρίτερα το Σάββατο (15/08), όταν δημοσίευσε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους οπαδούς των «σπιρουνιών» στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο φτάνει στο τέλος του. Ήταν ένα ταξίδι με πολλές αναμνήσεις, στιγμές και εμπειρίες που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα, ειδικά εκείνο το βράδυ στο Μπιλμπάο».

«Ευχαριστώ όλα τα μέλη του προσωπικού που με βοήθησαν στην πορεία, τους παίκτες που έχουν γίνει οικογένεια και το πιο σημαντικό, ευχαριστώ τους οπαδούς. Ώρα για ένα νέο κεφάλαιο τώρα, αλλά η Τότεναμ θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου», ανέφερε ο διεθνής αμυντικός στο μήνυμα του.

🚨Djed Spence farewell message to #THFC fans:



“A special chapter comes to an end, It’s been some journey, with plenty of memories, moments and experiences that I’ll carry with me for forever, especially that night in Bilbao 🏆



Thanks to all the staff members who’ve helped me… pic.twitter.com/WOK6l791I9 August 15, 2026

Ο Σπενς αγωνίστηκε και στους οκτώ αγώνες των «Τριών Λιονταριών» στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η ομάδα του Τόμας Τούχελ τερμάτισε στην τρίτη θέση, ενώ την περασμένη σεζόν με τη Τότεναμ κατέγραψε 44 συμμετοχές.

Memories of a lifetime🤍 pic.twitter.com/VktLBC16Bm — Djed Spence (@DjedSpence) August 15, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ίντερ:

«Τζεντ Σπενς υπέγραψε στην Ίντερ. Ο Άγγλος πλάγιος αμυντικός, γεννημένος το 2000, εντάσσεται στους Νερατζούρι από την Τότεναμ Χότσπερ με μόνιμη μεταγραφή. Ο Σπενς υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2031».