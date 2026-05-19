Ντε Τσέρμπι: «Να μετατρέψουμε το μίσος που δεχόμαστε σε κίνητρο για τη νίκη»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ενόψει του αγώνα της Τότεναμ με τη Τσέλσι, προέτρεψε τους παίκτες του να μετατρέψουν το «μίσος» που δέχονται σε κίνητρο και θέληση για τη νίκη.

Η Τότεναμ ταξιδεύει σήμερα (19/05, 22:00) στο «Stamford Bridge» για να αναμετρηθεί με τη Τσέλσι, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League. Τα «σπιρούνια» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο +2 από την 18η Γουέστ Χαμ, η οποία την Κυριακή (17/05) ηττήθηκε με 3-1 απο τη Νιουκάστλ, έχοντας παράλληλα και 13 γκολ διαφορά, κάτι που σημαίνει πως μέχρι και μία ισοπαλία κόντρα στους «μπλε» θα της διασφάλιζε ουσιαστικά την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής του συλλόγου, Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι, ζήτησε δημόσια από τους παίκτες τους να μετατρέψουν αυτόν τον θόρυβο και το μίσος που δέχονται σε κίνητρο και δίψα για νίκη, ενόψει του σημαντικότερου αγώνα της σεζόν.

«Η υπερηφάνεια είναι ένα καταπληκτικό κίνητρο. Αν όλοι θέλουν να υποβιβαστεί η Τότεναμ, νομίζω ότι για έναν παίκτη της Τότεναμ, έναν οπαδό της Τότεναμ και όλους όσους εργάζονται μέσα στην Τότεναμ, αυτό πρέπει να λειτουργεί ως το μεγαλύτερο κίνητρο. Είναι καλό να φανταζόμαστε τους εαυτούς μας να γιορτάζουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδό τους».

«Πρέπει να αποδεχτούμε την πίεση. Πρέπει να απολαύσουμε αυτήν την πίεση και το "μίσος" που δεχόμαστε. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ωραίο λόγω της αντιπαλότητας. Πρέπει να μετατρέψουμε την πίεση αυτή σε κίνητρο. Αν όλοι θέλουν η Τότεναμ να υποβιβαστεί, αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο για μένα, ελπίζω και για τους παίκτες μου».

De Zerbi: "If everyone wants Tottenham to get relegated, that is a big motivation for me." 😤 pic.twitter.com/Cy5kkyWCtm — Hayters TV (@HaytersTV) May 18, 2026

Τέλος, ο Ιταλός τεχνικός επισήμανε την πρόσφατη φόρμα της ομάδας του ως λόγο αυτοπεποίθησης, τονίζοντας πως: «Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πετύχαμε οκτώ βαθμούς και αν αναλύσετε την απόδοση θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερους».