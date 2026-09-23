Ο Ντάνιελ Λέβι έλαβε μία αποζημίωση ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ, όταν απολύθηκε από την Τότεναμ πέρυσι τον Σεπτέμβριο.

Η θητεία του Ντάνιελ Λέβι ως πρόεδρος της Τότεναμ τερματίστηκε ξαφνικά τον Σεπτέμβρη 2025, όταν απολύθηκε μετά από 25 χρόνια προσφοράς. Μετά την απόλυση του έλαβε μια αποζημίωση που περιελάμβανε τον μισθό του, το μπόνους για το έτος και το πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων του συλλόγου. Το υπέρογκο αυτό ποσό έφτανε τα 31 εκατομμύρια ευρώ και είναι από τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις που έχουν δοθεί σε στελέχη ποδοσφαίρου.

Ο Άγγλος επιχειρηματίας αντικαταστάθηκε από τον Πίτερ Τσάρινγκτον, ο οποίος είχε ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο για να εκπροσωπήσει την οικογένεια Λιούις τον Μάρτιο 2025. Στο τέλος της περασμένης σεζόν, όταν τα «σπιρούνια» απέφυγαν τον υποβιβασμό από την Premier League την τελευταία αγωνιστική, ο Τσάρινγκτον έγραψε μια επιστολή προς τους φιλάθλους, στην οποία έκανε έμμεση αναφορά στην απόλυση του Λέβι.

«Τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναγνωρίσαμε ότι κάτι σεισμικό έπρεπε να αλλάξει στους Σπερς. Η οικογένεια Λιούις παρενέβη και ενέκρινε μια πλήρη επανεκκίνηση. Αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε αψήφιστα και ήρθε αργότερα από ότι έπρεπε», έγραψε ο Τσάρινγκτον.

Από την απόλυση του Λέβι και έπειτα, η οικογένεια Λιούις έχει επενδύσει βαριά στον σύλλογο και έχει εγκρίνει μια φιλόδοξη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, κατά την οποία οι «πετεινοί»... έσπασαν το προηγούμενο μεταγραφικό τους ρεκόρ και άλλαξαν την παλιά δομή μισθών τους, φέρνοντας 10 νέους παίκτες στον σύλλογο.

Ο Λέβι εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό ποσοστό στον σύλλογο μέσω οικογενειακών καταπιστευμάτων. Ο σύλλογος αναφέρει ότι η οικογένεια του Άγγλου «είναι δυνητικοί δικαιούχοι διακριτικών καταπιστευμάτων τα οποία τελικά κατέχουν το 27,38% του μετοχικού κεφαλαίου της ENIC», και ότι η ENIC κατέχει το 88,30% της Tottenham Hotspur Limited.