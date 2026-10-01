Στη λίστα των τερματοφυλάκων που τσεκάρουν Λίβερπουλ και Τότεναμ φέρεται να βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης, σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα.

Το όνομα του Κωνσταντή Τζολάκη είναι από τα πιο δημοφιλή το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά τη μετακόμισή του στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ.

Ο Έλληνας πορτιέρε έχει κάνει εξαιρετική εκκίνηση στη σεζόν, έχοντας 4 clean sheets σε 5 παιχνίδια της Premier League, ενώ υπήρξε και υποψήφιος για παίκτης του μήνα Αυγούστου στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Παράλληλα, και οι εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδας τον... ανεβάζουν, κάτι που αποδεικνύεται και από πρόσφατο δημοσίευμα του TeamTalk. Το εν λόγω μέσο αναφέρει πως ο Κρητικός κίπερ βρίσκεται στη λίστα των ανθρώπων της Τότεναμ.

Παράλληλα, γράφεται πως ο «Τζόλα» είναι υπό.. παρακολούθηση και από τη Λίβερπουλ, ενώ και οι Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθούν την εξέλιξή του.