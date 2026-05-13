Ο Σον Ντάις έσπευσε να διαψεύσει τη φήμη ότι έγινε μέλος του δεξιού κόμματος Reform UK.

«Πάντα πίστευα στη σκληρή δουλειά, την ειλικρίνεια και το να βάζεις τη Βρετανία πρώτη, γι' αυτό στηρίζω το Reform UK», ανέφερε η λεζάντα μια φωτογραφίας που έφερε αναστάτωση στα social media, καθώς τα λόγια αυτά αποδίδονταν στον Σον Ντάις, με τις λέξεις «καλώς ήρθες στο Reform UK» να βρίσκονται πάνω από τη μορφή του Άγγλου προπονητή.

Εντούτοις, σύμφωνα με τον έμπειρο τεχνικό, η εν λόγω φωτογραφία ήταν προϊόν ΑΙ! Με δημοσίευσή του στα social media, o μέχρι πρότινος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, ανέφερε τα εξής: «Προειδοποίηση στους ακολούθους μου, υπάρχει μία φωτογραφία ΑΙ που λέει ότι έγινα μέλος του Reform. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. Τέλος».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Κόμμα Μεταρρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, που ιδρύθηκε το 2018, φέρνει αναστάτωση στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς πριν από μερικούς μήνες ο ηγέτης του, Νάιτζελ Φάρατζ, είχε φωτογραφηθεί στο γήπεδο της Ίπσουιτς, οι άνθρωποι της οποίας είχαν απολογηθεί.