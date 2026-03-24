Ο Νάιτζελ Φάρατζ φωτογραφήθηκε στο γήπεδο της Ίπσουιτς και έφερε αντιδράσεις από τους οπαδούς της ομάδας.

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σειρά δημοσιεύσεων του Νάιτζελ Φάρατζ από το γήπεδο της Ίπσουιτς, με τους οπαδούς του αγγλικού συλλόγου να ασκούν δριμεία κριτική στους ιθύνοντες του κλαμπ.

Ο ηγέτης του κόμματος Reform UK, που χαρακτηρίζεται από δεξιό ως ακροδεξιό, βρέθηκε στο Πόρτμαν Ρόουντ τη Δευτέρα (23/3) έχοντας κλείσει ιδιωτική ξενάγηση στην ιστορική έδρα των Tractor Boys και δημοσίευσε τις ανάλογες φωτογραφίες, αναφέροντας σε μία πως «ποτέ δεν ήμουν κακός στα δεξιά», παιχνιδίζοντας με τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τη θέση του δεξιού εξτρέμ...

Ο Φάρατζ είχε ομιλία στο εκθεσιακό κέντρο Τρίνιτι Παρκ στην περιοχή του Ίπσουιτς και άδραξε την ευκαιρία να επισκεφτεί το γήπεδο της τοπικής ομάδας, οπαδοί της οποίας έκαναν λόγο για «ντροπή» και επέρριψαν ευθύνες στη διοίκηση - την ώρα που από πλευράς συλλόγου, υπήρξε άρνηση για κάποιο σχόλιο. Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως ο Βρετανός πολιτικός είναι υποστηρικτής της Κρίσταλ Πάλας...

Fan fury as Reform UK's Nigel Farage 'signs for Ipswich Town'
March 24, 2026