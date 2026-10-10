ΑΕΚ: Η εξάδα των ξένων για το ματς με τον Άρη
Το «μενού» της 2ης αγωνιστικής της GBL περιλαμβάνει ντέρμπι, αφού ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ (10/10, 17.30, ΣΚΑΪ) στο Παλέ της Θεσσαλονίκης, σε μια αναμέτρηση που μαγνητίζει τα βλέμματα.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε στην τελική επιλογή των έξι ξένων που θα είναι διαθέσιμοι για το σημερινό ματς. Η εξάδα απαρτίζεται από τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Τζόζεφ, Νόλεϊ και Πίνκνεϊ. Αντιθέτως, εκτός έμειναν γι' άλλη μια φορά οι Γουίλιαμς, Φίζελ και Μπράουν.
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