Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Αλεξάνδρειο με αντίπαλο τον Άρη (10/10, 17.30, ΣΚΑΪ), στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της GBL. Η εξάδα των ξένων για τον Δικέφαλο Αετό.

Το «μενού» της 2ης αγωνιστικής της GBL περιλαμβάνει ντέρμπι, αφού ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ (10/10, 17.30, ΣΚΑΪ) στο Παλέ της Θεσσαλονίκης, σε μια αναμέτρηση που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε στην τελική επιλογή των έξι ξένων που θα είναι διαθέσιμοι για το σημερινό ματς. Η εξάδα απαρτίζεται από τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Τζόζεφ, Νόλεϊ και Πίνκνεϊ. Αντιθέτως, εκτός έμειναν γι' άλλη μια φορά οι Γουίλιαμς, Φίζελ και Μπράουν.