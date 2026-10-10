Oι τέσσερις παίκτες και οι τρεις παίκτριες της εθνικής ομάδας πινγκ πονγκ, έμαθαν τους αντιπάλους τους στα προκριματικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ξεκινά την Κυριακή στη Λιουμπλιάνα.

Τους πρώτους αντιπάλους τους σε όλα τα αγωνίσματα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πινγκ πονγκ, έμαθαν το βράδυ της Παρασκευής (09/10) οι Έλληνες αθλητές της εθνικής ομάδας.

Οι κληρώσεις των πρώτων φάσεων έγιναν στο venue της κορυφαίας διοργάνωσης, το Arena Stožice της Λιουμπλιάνας και αφορούσαν στα απλά και τα διπλά ανδρών και γυναικών, όπως και στο διπλό μικτό.

Στο απλό σχηματίστηκαν αρχικά προκριματικοί όμιλοι. Στα διπλά υπάρχει επίσης προκριματική διαδικασία, αλλά είναι σε νοκ άουτ ταμπλό. Και οι επτά Έλληνες διεθνείς θα χρειαστούν παντού τη διαδικασία των προκριματικών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που αρχίζει την Κυριακή (11/10) και θα τελειώσει μια εβδομάδα μετά.

Την εθνική ομάδα απαρτίζουν οι αθλητές Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος, Αλέξανδρος Μαδέσης, οι αθλήτριες Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ιωάννα Γερασιμάτου και οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί Χρήστος Λάμης και Κώστας Βατσακλής.

Στο απλό ανδρών δημιουργήθηκαν 32 προκριματικά γκρουπ. Ο Σταματούρος βρέθηκε στο 2ο. Θα κυνηγήσει την προνομιούχο 1η θέση κόντρα στον Σλοβάκο Βανγκ Γιανγκ (επικεφαλής) και τον Λιθουανό Μάρτιν Φρίζελ.

Ο Μαδέσης είναι στο 4ο γκρουπ. Στο πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία θα κοντραριστεί με τον Ρουμάνο Οβίντιου Ιονέσκου (επικεφαλής) και τον Λετονό Ντάνιελ Κόγκανς.

Ο Γκιώνης μπήκε επικεφαλής στο 14ο γκρουπ. Θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Μάελ Φαν Ντέσελ από το Λουξεμβούργο και τον Ιτάι Αβίβι από το Ισραήλ.

Ο Σγουρόπουλος θα αγωνιστεί στο 22ο γκρουπ. Θα παλέψει για την πρωτιά απέναντι στον Ιταλό Τζον Ογεμπόντε (επικεφαλής) και τον Λετονό Αρτούρ Ρουντνίκοβς.

Στο απλό γυναικών σχηματίστηκαν 31 γκρουπ. Η Παπαδημητρίου κληρώθηκε στο 18ο και θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στην Ουκρανή Σολομίγια Γιάρεμτσουκ (επικεφαλής) και τη Λιθουανή Λουκρετσία Τζουσνάιτε.

Η Τόλιου είναι 1ο φαβορί στο 24ο γκρουπ. Θα βρει μπροστά της τη Ρωσίδα Μαρία Ταϊλάκοβα και την Άνα Νικοϊάνι από τη Γεωργία.

Η Γερασιμάτου πήγε στο 27ο γκρουπ για να συναντήσει την Τσέχα Βερόνικα Πολάκοβα (επικεφαλής) και τη Νίνα Γκούο Ζενγκ από τη Γαλλία.

Απευθείας στον 1ο γύρο του αγωνίσματος βρίσκονται τα πρώτα 32 seeded ονόματα σε άνδρες και γυναίκες, αλλά στη δεύτερη περίπτωση θα περάσει ως «τυχερή χαμένη» και μία από τις 2ες αθλήτριες των ομίλων ώστε να συμπληρωθεί το ταμπλό των «64».

Στο διπλό ανδρών έγινε προκριματικό ταμπλό των «64». Ο Γκιώνης και ο Σλοβάκος Βανγκ Γιανγκ αντιμετωπίζουν τους Ματίας Σάντχολτ/Λάσι Λέχτολα από τη Νορβηγία και τη Φιλανδία αντίστοιχα. Ο Σταματούρος και ο Σγουρόπουλος θ’ αναμετρηθούν με τους Ετάι Σούσαν/Ιτάι Αβίβι από το Ισραήλ. Ο Μαδέσης και ο Σκοτσέζος συμπαίκτης του Μάρτιν Τζόνσον θ’ αντιμετωπίσουν τους Λόικ Στολ/Ελίας Χαρντμέιερ από την Ελβετία.

Στο διπλό γυναικών υπάρχει ανάλογο ταμπλό. Οι Τόλιου/Γερασιμάτου κληρώθηκαν στις «64» με τις Σάνε Ντε Χουπ/Λέσια Λεβίτσκι από την Ολλανδία και το Βέλγιο αντίστοιχα. Η Παπαδημητρίου με τη Βουλγάρα Τσβετελίνα Γκεοργκίεβα έχουν bye στον 1ο προκριματικό γύρο και στον καθοριστικό 2ο τίθενται αντιμέτωπες τη Δευτέρα 12/10 με τις Σουηδέζες Σίρι Μπένιεγκαρντ/Νόμιν Μπάασαν.

Στο διπλό μικτό και τον 1ο προκριματικό γύρο οι Γκιώνης/Τόλιου κληρώθηκαν με τους Ζοάο Ζεράλδο/Μαριάνα Σάντα Κόμπα από την Πορτογαλία και οι Σταματούρος/Παπαδημητρίου με τους Στέπαν Μπρελ/Καρίν Γκρόφοβα από την Τσεχία.

Σε όλα τα αγωνίσματα του διπλού θα χρειαστούν δύο προκριματικοί γύροι και στα ταμπλό των «32» θα περάσουν (για να συμπληρώσουν τα 16 πρώτα φαβορί) από 16 ζευγάρια.



