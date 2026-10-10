Σύμφωνα με το «Sportico», η αποτίμηση των ομάδων του NBA τρύπησε κάθε... ταβάνι, αφού σημειώθηκε άνοδος της τάξεως του 21% και πλέον το ποσό αγγίζει τα 199 δισεκ. δολάρια.

Το πρώτο τζάμπολ στον «μαγικό κόσμο του NBA» για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 πλησιάζει και οι θιασώτες της... σπυριάρας ανά τον κόσμο αδημονούν για τις «μάχες» των 30 ομάδων της λίγκας.

Ξέχωρα από το πλούσιο θέαμα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα ποσά που έχουν βρεθεί στο τραπέζι είναι υπέρογκα και σύμφωνα με το «Sportico», η μέση αποτίμηση μιας ομάδας στο κορυφαίο μπασκετικό προϊόν του πλανήτη ανέρχεται στα 6,64 δισεκατομμύρια δολάρια. «Πρωταθλητές» σε αυτόν τον τομέα είναι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Στεφ Κάρι (14,5 δις), ακολουθούν οι περσινοί πρωταθλητές στο... παρκέ, Νιου Γιορκ Νικς (12,8 δις) και την τριάδα συμπληρώνουν οι Λος Άντζελες Λέικερς του Λούκα Ντόνσιτς με 12,5 δις.

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός πως η τιμή ενός συλλόγου έχει ανέβει κατά 183% σε σχέση με το 2020, ενώ αν δει κανείς τη συνολική αποτίμηση και των 30 οργανισμών, τότε το ποσό είναι εξωπραγματικό, αφού εκτινάσσεται στα 199 δισεκατομμύρια δολάρια.