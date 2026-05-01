Παρασκευή σήμερα 1 Μαίου και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στο ποδόσφαιρο η δράση αρχίζει στις 21:45 (Cosmote Sport 8) με τη Λίβινγκστον να υποδέχεται την Αμπερτίν στη Σκωτία. Την ίδια ώρα η Πίζα θα αναμετρηθεί στην έδρα της με τη Λέτσε (Cosmote Sport 2), ενώ στις 22:00 η Χιρόνα θα φιλοξενήσει τη Μαγιόρκα (Nova Sports 1), η Ρεάλ Σαραγόσα τη Γρανάδα (Nova Sports Start) και η Λιντς τη Μπέρνλι (Nova Sports Premier League).

Στο μπάσκετ για το Final 4 της Elite League η ΝΕ Μεγαρίδος θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Παπάγο (17:00, ΕΡΤ2) και ο Βίκος Ιωαννίνων με τον Πρωτέα Βούλας (20:00, ΕΡΤ2). Για την 2η αγωνιστική των playoffs της Euroleague η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί στην έδρα τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ στο handball o Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ (19:00, Mega News) για τον 1ο τελικό του πρωταθλήματος.

