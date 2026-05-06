Ο Πορτογάλος τεχνικός Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται πως συναντήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με τον ισχυρό άνδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ώστε να κουβεντιάσουν το ενδεχόμενο της επιστροφής του 63χρονου προπονητή στον πάγκο της Βασίλισσας.

Πιο συγκεκριμένα το ρεπορτάζ των Esdiario και Sergio Valentin υποστηρίζει πως η συνάντησή τους διήρκεσε μια ώρα, με τον μάνατζερ του Special One, Ζόρζε Μέντες, να δίνει το «παρών» χωρίς ωστόσο να συμμετέχει στη συζήτηση.

Σύμφωνα με την εν λόγω πηγή, ο κόουτς της Μπενφίκα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της επιστροφής του αλλά δεν έδωσε και κάποια καταφατική απάντηση, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά.

Το ισπανικό Μέσο αναφέρει πως το... τοπίο θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα και πως ο έμπειρος τεχνικός έχει θέσει κάποιους όρους, οι οποίοι δεν είναι οικονομικοί. Έχουν να κάνουν αθλητικές, ιατρικές, οργανωτικές και πειθαρχικές εκφάνσεις του συλλόγου και ο Ίβηρας προπονητής δείχνει διατεθειμένος να μην κάνει... πίσω στα «θέλω» του.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μουρίνιο ήταν στον πάγκο των Μαδριλένων από το 2010-2013 κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.