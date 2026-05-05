Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης αντιδρούν έντονα στον Μπαπέ και ζητούν την πώλησή του μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές.

Η δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων της Ρεάλ απέναντι στον Κιλιάν Μπαπέ έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στην Ιταλία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κύμα οργής στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αγανάκτηση αυτή πήρε μάλιστα οργανωμένη μορφή, καθώς δημιουργήθηκε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής υπογραφών, μέσω της οποίας οι οπαδοί ζητούν ανοιχτά την παραχώρησή του από τον σύλλογο.

Το αίτημα έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες δεκάδες χιλιάδες υπογραφές, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης και της απογοήτευσης που επικρατεί γύρω από το όνομά του.

Η συγκεκριμένη αντίδραση δεν προέκυψε μεμονωμένα, αλλά αποτελεί συνέχεια της γενικότερης απογοήτευσης που συνοδεύει τη φετινή πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα αγωνιστικά προβλήματα, η αστάθεια στην απόδοση και οι υψηλές προσδοκίες που δεν επιβεβαιώθηκαν έχουν φέρει αρκετούς από τους μεγάλους αστέρες της ομάδας στο επίκεντρο της κριτικής.

Ο Μπαπέ, ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του συλλόγου και πρόσωπο με τεράστια προβολή, βρίσκεται φυσικά στην πρώτη γραμμή αυτής της πίεσης, με τους φιλάθλους να εκφράζουν πλέον ανοιχτά την αμφισβήτησή τους προς το πρόσωπό του.