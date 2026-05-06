Δημοσίευμα ρίχνει «λάδι στη φωτιά» για το κλίμα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς υποστηρίζει ότι ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Καρέρας.

Ένα ακόμη περιστατικό, που δείχνει πως το κλίμα στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι καλό, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Όπως αποκάλυψε η Onda Cero ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Καρέρας!

Το περιστατικό αυτό έλαβε τόπο μεταξύ των αγώνων με την Αλαβές και τη Μπέτις και είναι κάτι που επιβεβαιώνει όσα γράφονται για το κλίμα στις τάξεις της Βασίλισσας.Χαρακτηριστικά το Athletic επιβεβαίωσε ότι υπήρξε περιστατικό με τον Ρούντιγκερ και έναν παίκτη της πρώτης ομάδας, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Ακόμη σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορταζ αρκετοί παίκτες τα έχουν βάλει κατά του Αρμπελόα, με τον Θεμπάγιος να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αφού ο μέσος έχει έκτοτε μείνει εκτός αποστολών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Καρέρας, από την πλευρά του, έχει επίσης χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα, καθώς υπάρχει δυσαρέσκεια τόσο από τον Ισπανό τεχνικό όσο και από τον σύλλογο σχετικά με τη συμπεριφορά του.