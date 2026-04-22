Ο Γκουαρδιόλα «επιτέθηκε» στον Ρούνεϊ σχετικά με το σχόλιο για τους πανηγυρισμούς της Μάντσεστερ Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απάντησε έντονα στην κριτική του Γουέιν Ρούνεϊ, αφού οι συναισθηματικοί πανηγυρισμοί των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι μετά τη νίκη επί της Άρσεναλ χαρακτηρίστηκαν «υπερβολικοί».

Ο εμβληματικός αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μαζί με τον σχολιαστή του BBC, Ντάνι Μέρφι, επέκριναν με σκληρά λόγια τις σκηνές ευφορίας στο «Etihad», υπονοώντας ότι η αντίδραση ήταν υπερβολική, δεδομένου ότι η διεκδίκηση του τίτλου της Premier League συνεχίζεται και τίποτα δεν έχει κριθεί.

«Νομίζω ότι το παράκαναν λίγο. Η Σίτι έχει να δώσει ακόμη έξι παιχνίδια. Προφανώς, είναι μια σπουδαία νίκη. Αλλά πιστεύω επίσης ότι η Άρσεναλ θα ανακάμψει. Ήταν λίγο πρόωρο και θα μπορούσε να τους γυρίσει μπούμερανγκ», σχολίασε ο πρώην διεθνής Άγγλος επιθετικός.

🗣️ “It could come back to bite them. I think the celebrations were a bit over the top for a league game, and that can give the opposition extra motivation.” pic.twitter.com/0Jsv7OX8Ej — MatchDay Central (@MatchDCentral) April 21, 2026

Ο Μέρφι από την άλλη σημείωσε ότι: «Αν είσαι οπαδός ή παίκτης της Άρσεναλ, οι πανηγυρισμοί φάνηκαν λίγο υπερβολικοί, σαν να είχαν ήδη κερδίσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο ένας εορτασμός της συνειδητοποίησης ότι είναι ακόμα στη μάχη και ότι εξαρτάται από αυτούς».

Σε δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου πριν από το σημερινό (22/04) παιχνίδι με τη Μπέρνλι, ο Καταλανός τεχνικός απέρριψε απερίφραστα την κριτική, τονίζοντας παράλληλα πως, δεδομένων των συνθηκών, η νίκη επί των «κανονιέρηδων» ήταν κομβική για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

«Ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι ηλιθιότητες θέλει. Πανηγύρισαν επειδή ήξεραν ότι αν δεν κερδίζαμε, οι ελπίδες μας (για τον τίτλο) θα είχαν τελειώσει. Νίκησαν και είμαστε ακόμα εδώ. Πώς θα μπορούσαν να μην πανηγυρίσουν; Όσο κι αν σέβεσαι τον αντίπαλο και τους οπαδούς του αντιπάλου, γιόρτασε όπως θέλεις» σχολίασε ενοχλημένος ο Γκουαρδιόλα, υπερασπιζόμενος τον πανηγυρισμό των παικτών του.

Ο 55χρόνος προπονητής αποκαλέσε τέλος «τελικό» την αναμέτρηση εναντίον της Άρσεναλ, την οποία περιέγραψε μάλιστα ως ομάδα «εφιάλτη», δικαιολογώντας έτσι την έντονη αντίδραση των «Πολιτών».

«Βλέποντας πώς παίζει η Άρσεναλ, τους δίνω απίστευτα εύσημα. Έπρεπε να ιδρώσουμε και να παλέψουμε για να κερδίσουμε γιατί έχουν τα πάντα. Φυσικά και δεν πρόκειται να πανηγυρίσουμε έτσι στη μέση της εβδομάδας αν κερδίσουμε με 3-0 ή 4-0 και ο αντίπαλος είναι διαφορετικός. Όλοι ήξεραν ότι αυτό το παιχνίδι ήταν τελικός. Ειδικά για εμάς. Ίσως όχι για αυτούς, αλλά για εμάς ήταν τελικός και φυσικά πρέπει να το πανηγυρίσεις. Η Άρσεναλ είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή, θα ήταν πρωταθλήτρια».