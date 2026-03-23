Μαρέσκα ο εκλεκτός! Η Μάντσεστερ Σίτι δε θέλει να μείνει... ξεκρέμαστη σε περίπτωση αποχώρησης του Γκουαρντιόλα και φαίνεται πως το φαβορί για τη διαδοχή του είναι ο Έντσο Μαρέσκα.

O πρώην προπονητής της Τσέλσι χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους ανθρώπους της Σίτι, καθώς πιστεύουν πως είναι ικανός, έμπειρος και μπορεί να διατηρήσει τους Πολίτες στον δρόμο των επιτυχιών. Ο Γκουαρντιόλα βρίσκεται από το 2016 στον πάγκο των Cityzens και έχει κατακτήσει τα πάντα. Παρόλο που έχει συμβόλαιο έως το 2027, δεν είναι σίγουρο πως θα το εξαντλήσει σύμφωνα με τη «Guardian».

Υπενθυμίζουμε πως ο Ιταλός κόουτς ήταν βοηθός του Πεπ στη Σίτι και στον πάγκο της Τσέλσι κατέκτησε το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει βγάλει το... καπέλο στον Μαρέσκα δηλώνοντας χαρακτηριστικά... «Ο Μαρέσκα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο».